Gran concurrencia al comienzo de la semana para

Es incómodo afuera y solo quieres acurrucarte en casa y hacer una hora de película y un maratón en serie. Las ofertas en Amazon son justo lo que necesitas. Actualmente hay muchos descuentos importantes en películas y series en Blu-ray y DVD.

De hecho, actualmente hay algunas películas geniales que se han proyectado o aún se proyectan en los cines que puedes disfrutar en tu cine en casa. Así que ya puedes usar el nuevo “Hombre murciélago” o “Animales fantásticos 3: El secreto de Dumbledore” (entre otras cosas en el Steelbook limitado) o también “Doctor Strange en el multiverso de la locura” comprar.

Nuestras principales recomendaciones de películas:

Home Cinema Life: por qué vale la pena comprar películas

Esto puede sonar extraño en la era de la transmisión, pero las películas en su forma física (ya sea en DVD, Blu-ray o 4K UHD) están experimentando un auge. Puedes comprar películas propiedad de el para etiquetar. Nadie te las puede quitar, siempre están disponibles para ti, y no se quitan de repente del programa (emisión) o la censura. Blu-ray y 4K contienen material adicional que arroja más luz sobre la realización de películas que no encontrará en Internet. Además, hay muchas películas disponibles en empaques bellamente diseñados, a menudo con postales, carteles u otros extras, no solo Un gran placer para los coleccionistas..

Estas son solo algunas de las ventajas que hablan de comprar una película en Blu-ray o 4K UHD. La popularidad del medio también se refleja en el hecho de que siempre hay (a veces más, a veces menos) programas de cine en casa que despiertan un gran interés. Ya sea el popular programa “3 por 2”, donde el más barato de los tres es gratis, u otra oferta cinematográfica: coleccionistas y fanáticos por igual se ponen al día con los últimos y mejores programas de cine en casa.

