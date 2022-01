Graves denuncias contra la familia de Willie Herren

Las celebridades acaban de mudarse al campamento en la jungla, pero ya se han revelado secretos sobre la fogata. Jasmine Heirin arroja luz sobre detalles aterradores de su vida con la fallecida estrella de televisión.

Falleció el 20 de abril. willie arenque Totalmente inesperado con solo 45 años. muerte “LindenstraßeLas estrellas fueron una gran pérdida, especialmente para su esposa Jasmine Heeren, quien todavía lucha con eso hasta el día de hoy. Sin embargo, después de nueve meses, se atrevió a asumir uno de los mayores desafíos en la escena televisiva alemana: ‘Star – get me ¡fuera de aquí!’ “

El viernes, el hombre de 43 años se mudó a RTL con otras diez celebridades.campamento en la jungla – De hecho, reveló su relación con la fallecida estrella de televisión el segundo día. Poco antes de su muerte, los dos ya no viven juntos, pero “nunca nos separamos”, explicó Jasmine ahora y reveló: “Mentimos”. Motivo: familia Willis.

Jasmine y Willie Hearn: La pareja está casada desde 2018. (Fuente: IMAGO / Future Image)

Ninguno de los dos quería separarse, pero “sucedieron algunas cosas y solo quería que me dejaran en paz”, dijo el cantante. “Siempre había gente tratando de separarnos porque supuestamente era mi culpa que Willie estuviera tomando alguna sustancia”.

No solo la amenazaron cuando su esposo estaba en el extranjero por un formato de televisión, sino que también la agredieron físicamente. “Varias personas me golpearon. Me llevaron a un departamento con el pretexto y luego me golpearon”, dijo Yasmin, levantando serias acusaciones contra los familiares de su difunto esposo.

“Estoy aquí para empezar de nuevo”

La mujer de 43 años dijo que no podía nombrar a ninguno frente a las cámaras, pero eran tres miembros de la familia. La policía contó el resto. De todos modos, debido a la constante amenaza, ella y su esposo formularon un plan para llevar a su familia en la dirección equivocada: “Dijo que tenía una idea: ve a un abogado de divorcios, llévalos contigo, pensarán que estamos apartado.”

Su acuerdo: cuando todo se calmó, querían escapar juntos. Pero entonces Willie Hearn murió. “Fue mi gran amor”, dijo Jasmine con lágrimas, “Todavía me duele mucho, pero estoy tratando de deshacerme de él”. La cantante dijo que no quería hablar de este tema, porque estoy aquí para empezar de nuevo.