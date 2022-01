„Deutschland sucht den Superstar“: Die Jury das 1. Mal ohne Bohlen – TV

Alles neu in Staffel 19 von „Deutschland sucht den Superstar” (RTL): Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren ging die Casting-Show am Samstagabend ohne Jury-Urgestein Dieter Bohlen (67) an den Start.

Statt fiesen Lästereien setzt RTL in Zukunft lieber auf das Saubermann-Image von Schlager-Showman Florian Silbereisen (40).

Außerdem Teil der Jury: Pop- und Countrysängerin Ilse DeLange (44) y Star-Produzent Toby Gad (53). Der arbeitete schon mit Pop-Größen wie Beyoncé, Shakira, John Legend oder Demi Lovato zusammen.

Fiese Sprüche blieben aus, schräge Vögel kamen trotzdem! Roberto Barka (26) alias Dimelo Santiago sorgte mit einem Auftritt der besonderen Art für einen skurrilen Moment zum Staffel-Auftakt. Seine Mission: “Ich werde DSDS auf den Kopf stellen.” Der DJ ist sicher: “Überall wo ich bin, kommt Stimmung auf!”



Roberto Barka (26) alias Dimelo Santiago sorgte schon mal für beste Unterhaltung bei den ZuhörernFoto: Stefan Gregorowius/RTL



Bei der DSDS-Jury klappte das schon mal.

Mit seiner Eigenkomposition “Tanz zu dem Beat” sorgte er bei Silbereisen und Co zumindest für nickende Köpfe. Blöd nur: Auch wenn der Beat stimmte, der Text des Songs bestand nur aus dem Titel – und Gesangstalent brauchte es für die Nummer auch nicht wirklich.

Reichlich Nicken, aber kein „Ja“ für den Recall.

Chef-Juror Silbereisen urteilte: „Das war lustig, aber schön war’s nicht.” Trotzdem ist er sicher: „Was definitiv klar wird: Das ist ein Ohrwurm.” Sah der Rest der Jury auch so. Doch während Silbereisen und DeLange Roberto nicht im Recall sahen, urteilte Gad: “Ich fand’s gar nicht schlecht.” Vom Mega-Produzenten gab’s sogar ein „Ja“.



Mit Abstand ein guter Sänger: für Roberto gab es am Ende keine Belohnung von der JuryFoto: Stefan Gregorowius/RTL



Zweimal ‘Nein’, einmal ‘Ja’ – am Ende reichte es nicht für den schrägen Vogel. Sein Auftritt bei DSDS dürfte sich trotzdem gelohnt haben. Gad profezeite: “Da hat er jetzt wahrscheinlich einen Hit mit.” Ob es am Ende wirklich für den großen Durchbruch reicht, wird sich zeigen …

Und wie schlug sich die neue Jury sonst?

Keine fiesen Sprüche, niemand wurde durch den Kakao gezogen. Stattdessen setzte die Jury auf freundliche Absagen, wenn das Talent nicht passte.