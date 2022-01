Meatloaf murió, ¡quizás después de una infección con Corona! Una declaración detallada de las circunstancias de su muerte.

Desde: Armin Linder

El cantante de rock Meet Luv ha muerto a la edad de 74 años. Sus familiares hablaron en un comunicado. Confirmar la sospecha de la causa de la muerte.

Actualización del 23 de enero de 2022 a las 15:40: Muere la leyenda del rock Meatloaf También conmocioné a una empresa estadounidense *. Pero había otra razón para eso.

Actualización del 22 de enero de 2022 a las 8:34 a. m.: Confirmación de la supuesta muerte de pastel de carne como resultado de la infección por corona: Portal de celebridades TMZ.com Más informes detallados. Después de que canceló un almuerzo de trabajo planeado debido a la grave enfermedad de Corona, su condición se deterioró rápidamente. Esto “rápidamente se volvió crítico”. TMZ.com Añadido ahora.

La confirmación oficial de la causa de la muerte o infección por corona aún no está disponible. Tampoco hay detalles sobre cómo su familia y amigos cercanos pudieron despedirse de él, lo que habría sido difícil pero no imposible en este contexto.

Meatloaf, que se muestra aquí al margen de un programa de radio matutino en Nueva York en enero de 2014. © MediaPunch / Imago

El duelo también es grande en los Estados Unidos. La cantante Cher ofreció sus condolencias a la familia Met Luv. El cantante Boy George envió “amor y oraciones a su familia y amigos cercanos”.

El expresidente republicano Donald Trump, que conoció a Meat Luv del programa de telerrealidad The Celebrity Apprentice, elogió al difunto músico como un “gran hombre”. “Era inteligente, talentoso, de mente abierta y cálido. Su éxito fue fenomenal, todos lo amamos”. Mitt Love fue uno de los pocos músicos estadounidenses fuera del país que participó activamente en el Partido Republicano. En 2012, el cantante hizo campaña por el candidato presidencial Mitt Romney, quien fue derrotado por el actual presidente demócrata Barack Obama. Refiriéndose a su álbum de 2016 Braver Than We Are, Met Love dijo que era “políticamente incorrecto (odio la corrección política)”.

Meatloaf murió: es posible que haya sido infectado con Corona: la declaración contiene detalles de las circunstancias de la muerte

Actualización del 21 de enero de 2022 a las 12:38 p. m.: Hay nuevos detalles sobre la causa de la muerte relacionada con la Gran Puerta TMZ.com Él escribe, que se basa en fuentes informadas no identificadas. Según el informe, el “pastel de carne” precedió a la infección por corona.

Tenía una cita para una cena de negocios pero tuvo que cancelarla porque estaba gravemente enfermo de Corona. No está claro si el pastel de carne fue injertado. Recientemente reprendió a la gente en Australia por los requisitos de vacunación.

Inicialmente, no hay una confirmación oficial de la infección por corona como antecedentes. TMZ.com A menudo tenía razón en el pasado con los principales informes de celebridades, que informaban sobre la muerte de Michael Jackson en ese momento. La información cabe en un pequeño informe del portal llamado metalludge.tvEl cual parece haber sido publicado antes de la noticia de su muerte. Se dijo que el cantante estaba en su lecho de muerte y poco después contrajo Corona.

La declaración oficial de la familia (ver más abajo) aborda la causa de la muerte. pastel de carne No se discutió, sino las circunstancias: su esposa, hijas y allegados lograron despedirse de él.

Actualización del 21 de enero de 2022 a las 11:07 a. m.: ¿Cómo lo consiguió realmente el cantante? Nombre técnico Meatloaf? Hay una explicación loca y razonablemente posible para esto..

Actualización del 21 de enero de 2022 a las 10:07 a. m.: No tienes que leer más allá de las fronteras de Alemania para encontrar muchas reacciones impactantes en Twitter después de la muerte de Meat Loaf (ver el primer informe). Ahí puedes ver cuántos fanáticos de Meat Loaf hay en este país. Alguien escribe: “Descanse en paz y agite allí”. ¡Gracias por todo Marvin! , “RIP Meat Loaf, quien me enseñó a hacer cualquier cosa por amor excepto”, “Siempre tendrás pastel de carne en nuestros corazones” y “Sus canciones son simplemente geniales, siempre disfruto escuchándolas, viaje al infinito”, escribió a otros. usuarios “Qué buen músico. RIP”, tuiteó la presentadora de NDR Sasha Sommer.

Incluso el nuevo Ministro Federal de Justicia Marco Buschmann (FDP) es un gran admirador y expresa públicamente su dolor. “The Great Meatloaf está muerto. Pat from Hell seguramente irá al cielo. Porque su carisma en el escenario y su gran voz han inspirado a tanta gente”, escribió Bushman en Twitter.

Conecta muchos buenos recuerdos con rock explosivo. “Soporté en mi peor furia. Gracias” y en “Haría cualquier cosa por amor” el teatro en el Eissporthalle Münster siempre ha sido mío. Amor. Feliz viaje, pastel de carne”.

Pastel de carne aquí en “Wetten, dass…?” 2011. © Star-Media / Imago

Meatloaf está muerto: el cantante murió a los 74 años

Nuestro primer informe del 21 de enero de 2022: Los Ángeles – Haciendo Historia de la Música y la Actuación. Ahora su voz queda silenciada para siempre: Meatloaf ha muerto a los 74 años. Su antiguo manager, Michael Green, confirmó la triste noticia en nombre de su familia. Fecha tope.com También se compartió en su página oficial de Facebook.

Meatloaf murió: su familia pudo despedirse

La declaración contiene detalles animados. Aparentemente, la muerte de Marvin Lee Aday -su verdadero nombre- el jueves por la noche no llegó tan repentinamente. Murió con su esposa Débora. Hijas y allegados también tuvieron la oportunidad de despedirlo en las 24 horas previas a su muerte.

Una declaración de la familia decía: “Sabemos cuánto significa para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento triste en presencia de un artista tan inspirador y un hombre guapo”. Continúa: “De su corazón al tuyo… ¡no dejes de balancearte!”.

Meatloaf Matt: Se paró como una roca explosiva como ninguna otra

Meat Loaf (en Alemania: albóndigas o pastel de carne) ha vendido más de 100 millones de discos. detener – a menudo en cooperación con Jim Steinman también ha fallecido recientemente Como todo el mundo por el rock explosivo: canciones largas y sonoras, introducciones épicas, voces teatrales y un uso generoso de la instrumentación marcaron su música. Tuvo dos picos en particular: “Bat Out Of Hell” lanzado alrededor de 1977 con canciones como “You Took The Words Right Out Of My Mouth”. y “Bat Out Of Hell II: Back Into Hell” que siguió alrededor de 1993, que presentó un éxito mundial, “I Do Anything for Love”. Met Luv también ha estado activo como actor en más de 65 películas, y su papel como Eddie en “The Rocky Horror Picture Show” fue especialmente legendario.

El pastel de carne de Eddy en “Rocky Horror Picture Show”. © 20th Century Fox / Mary Evans / Imagen

Meatloaf murió – muchos fanáticos conmocionados

Meat Luv ha tenido muchos admiradores en Alemania, y no solo su música fue memorable, sino también sus actuaciones. “Apuesto que…?”– Beso con Thomas Gottschalk. Los partidarios de los alemanes quedaron conmocionados por la noticia de la muerte del Met Lof. “No puedo creerlo. Llegó a la página oficial de Facebook de Meat Loaf y estoy atónito”, comentó un seguidor en una captura de pantalla.

No olvidado: El beso del pastel de carne con Thomas Gottschalk 2011. © DeFodi / Imago

Meatloaf murió: la causa de la muerte inicialmente no estaba clara

No se reveló la causa de la muerte, pero Meat Love tenía problemas de salud, incluidas enfermedades cardíacas y problemas en las rodillas. Ya en 2013 se pronunció sobre su denuncia. “Parece que he tenido una conmoción cerebral 18 en mi vida”, dijo Met Love en ese momento. “Realmente solo me molestó hace unos años. Pero ahora me afecta y mi equilibrio está interrumpido. La habitación gira constantemente a mi alrededor”. todavía hizo algunas fiestas en 2016. Incluido se derrumbó en el baile de graduación. (lin) * tz.de es una muestra de IPPEN.MEDIA.