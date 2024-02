Decisión inicial del CES: Isaac va a Malmö a Alemania

A partir de: 17 de febrero de 2024 a las 3:02 a. m. Isaac ganó la ronda preliminar del ESC alemán en 2024. Con “Always On The Run” representa a Alemania en la final del Festival de Eurovisión en Malmö el 11 de mayo.

También en el escenario del espectáculo “Festival de la Canción de Eurovisión – Final alemana 2024” estarán: NinetyNine “Amor con poco presupuesto” con Leona “Undream You”, valientemente con “Gato”, Florian con “Cicatrices”, Boudin Monet con “Lágrimas como lluvia” de Rick W. “Oh, muchacho”, interviene Mary. “Ingenuo” y Max Mutski con “Siempre fuerte.”

Final alemana con personalidades de primer nivel del ESC

Barbara Schönberger dirigió la final alemana. Invitados notables incluidos: los participantes del año pasado Lord Of The Lost, la participante múltiple de ESC Mary Ross, el artista Riccardo Simonetti, el cantante pop Florian Silbereisen, la cantante Allie Newman y los entrenadores de “I Want to Go to ESC!” Conchita Wurst, ganadora del Premio ESC 2014, y Ray Garvey.

Su esposa, Lauren, se convirtió en el amuleto de la suerte de Isaac.

Después de su victoria, el primer camino de Isaac lo lleva a su mayor fan entre la audiencia, su esposa Lauren. Nomen est omen: Parece ser un amuleto de buena suerte para tu ser querido en tu camino a Suecia, ya que tiene el mismo nombre que el año pasado. Ganador del concurso. Esa noche, antes de que su marido subiera al escenario, ella le dijo que le gustaría dejarle ir unos días a Malmö. Después de su victoria, Isaac todavía parecía un poco incrédulo acerca de su éxito. De hecho, necesita ir al baño. Pero ahora no hay tiempo para eso. Este joven de 28 años de Espelkamp, ​​en Renania del Norte-Westfalia, no encuentra palabras: “Lo calculé en cero por ciento y comencé sin expectativas”. Pero Isaac puede convencer tanto al jurado como al público. Hay puntuaciones más altas para ambos.

La recompensa es el trofeo del ícono ESC Conchita. Después, Isaac podrá volver a cantar su poderosa canción 'Always On The Run'; en algunos lugares se escucha parte de 'Survivor's Eye Of The Tiger' de 'Rocky'. La lluvia de confeti que sigue es en realidad del color del ojo de tigre, que también es una piedra de la suerte. Y a Isaac ciertamente le vendría bien un buen golpe para Malmo.

Rick y Max Motzke: los favoritos se quedan con las manos vacías

Esta noche termina menos felizmente para Rick, quien ha estado negociando mucho con las casas de apuestas por adelantado. A pesar de su impresionante actuación con la canción “Oh Boy”, el músico de Hannover no pudo competir con Alemania en la ESC en su segundo intento después de 2018. A Max Motzki también le hubiera gustado volver a la ESC, en 2004 a Estambul. Pero Al hombre de la Selva Negra sólo le bastó el segundo puesto, aunque esa noche convenció vocalmente con “Forever Strong”. Los rumores en las redes sociales tampoco ayudaron: celebridades como Joko Winterscheidt, Annette Freer y Donja Hayale pidieron a la gente que votara por su “amigo”.

Marie Rehm, hija de Michel y Matthias Rehm, también tiene que enterrar su sueño de actuar en Malmö, a pesar del enorme apoyo de la exitosa industria y del vestido de encaje rojo de su madre, un autoproclamado amuleto de la suerte. Y con “Naive”, el joven de 23 años sólo termina en sexto lugar.

Diversión musical con Gallant y su “gato”

En cuanto a los gustos musicales, esta noche hay para todos los gustos: por ejemplo, el electropop retrofuturista de Galant. Con su inspiradora canción “Katze”, Mona Miller y Paul Aaron Wolf brindan diversión musical con un guiño y muchos maullidos. NinetyNine de Hamburgo toca pop cruzado con solos de guitarra como punto culminante. Para apoyarlo, trajo a Berlín a su amigo, el actor Mathieu Carrier. También hay celebridades que apoyan a Leona y su tierna canción “Unknown Dream”. Desde Nueva Zelanda, Max Geisinger saluda al joven de 20 años de Hamburgo.

El señor de los perdidos recuerda al Liverpool

Barbara Schoenberger encabeza la velada, con su habitual estilo solemne y para dar la bienvenida a todos, sale del solárium luciendo unos flecos de color rosa brillante y naranja diseñados por ESC. “Un accesorio comprado a bajo precio”. Ella es autocrítica y llama a su atuendo un “fallo de pantalla”. La presentadora atiende a sus invitados: Florian Silbereisen, que tiene dolor de muelas, recibe una bolsa de hielo y el cumpleañero, Riccardo Simonetti, de 31 años, recibe una tarta. Con Lord Of The Lost, Schoneberger echa una mirada retrospectiva al año pasado. La banda dijo que a pesar de terminar últimos en Liverpool, “no habían perdido nada, pero lo habían ganado todo”. Sólo nos queda esperar que Isaac regrese de Malmö con un resultado similar.

Sistema de votación para el Festival de la Canción de Eurovisión – final Alemania 2024

La obra ganadora fue determinada por la votación del público y los votos del jurado internacional. Cada uno recibió el 50%, al igual que en el Consejo Económico y Social Internacional.

En primer lugar, se evaluaron ocho jurados internacionales según el sistema de puntuación de la ESC (de 1 a 12 puntos, se eliminó la puntuación de 7). En España, Lituania, Suiza, Austria, Gran Bretaña, Suecia, Croacia e Islandia, cinco profesionales de la música evaluaron cada uno las actuaciones del ensayo de la noche anterior. Luego, los totales se convirtieron nuevamente a 1 – 12 puntos. También en este caso la puntuación fue de 7. El acto que obtuvo el primer lugar según la votación del jurado recibió 12 puntos, el segundo 10, el tercero 8, y así sucesivamente.

El acto más votado en la votación pública (llamadas, SMS, votación online) obtuvo 12 puntos, el segundo mejor 10 puntos, etc.

El acto con más puntos en total es el ganador de la ronda preliminar. En caso de empate en el primer puesto, la puntuación más alta del público determinará quién irá a Malmö.

Este año hubo dos caminos hacia la final alemana del ESC. Los cantantes y bandas pueden presentar su solicitud online a través de eurovision.de hasta el 15 de octubre de 2023. Se recibieron un total de 693 solicitudes. La mayoría de los actos actuaron con sus propias canciones, pero algunos también actuaron simplemente como cantantes. Al mismo tiempo, la NDR también se dirigió directamente a los artistas. Todos los títulos fueron evaluados inicialmente por el equipo editorial de ESC. A continuación, un panel internacional de expertos evaluó también a las 32 mejores personas, en este caso de forma anónima. A continuación, las empresas prometedoras tuvieron la oportunidad de demostrar directamente en las pruebas su idoneidad para el ESC.

“¡Quiero ir a ESC!” – Campo de entrenamiento con Conchita Wurst y Rea Garvey

También se han seleccionado 15 actos de todos los pedidos anticipados para aparecer en la serie documental de entretenimiento de seis partes “¡Quiero ir a ESC!” Con entrenadores Conchita Wurst y Rea Garvey lucharon por una plaza en la final alemana de la ESC. Los primeros cinco episodios estaban disponibles anteriormente. Biblioteca multimedia ARD. En la presentación en vivo de “¡Quiero ir a ESC!” El 8 de febrero, le correspondía únicamente al público, a través de votación telefónica y en línea, decidir qué finalistas avanzarían a la ronda preliminar. conchita fue con nosotros Anne W. Luca en carrera, Rea con Florian. Un día antes del show en vivo, Bibiane Z de Rea tuvo que cancelar su participación debido a una enfermedad. Al final, prevaleció Florian.

