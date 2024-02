Decisión preliminar del CES: toda la información sobre los candidatos y sus canciones

A partir de: 16 de febrero de 2024 a las 6:56 p.m. Hoy se decidirá en Berlín quién competirá en nombre de Alemania en el Festival de la Canción de Eurovisión 2024. Nueve actos en el escenario en la ronda preliminar del “Festival de la Canción de Eurovisión – Final alemana 2024”. Comienza a las 22:20 horas.

El espectáculo se retransmitirá en directo en eurovision.de, Erste, ONE y Eurovision.de. Biblioteca multimedia ARD. Luego se determinará el equipo que representará a Alemania en la final del Campeonato ESC en Suecia el 11 de mayo. Cualquiera que vaya a Malmo tendrá a su disposición audiencia a partes iguales y un jurado internacional de expertos. Barbara Schöneberger también modera y da la bienvenida a estos invitados: los participantes del año pasado Lord Of The Lost, la participante de ESC Mary Ross, el artista Riccardo Simonetti, la estrella del pop Florian Silbereisen, la cantante Allie Newman y los entrenadores de “I Want to Go to ESC!”. Conchita Wurst y Ray Garvey.

Trabajos en la ronda preliminar del ESC alemán 2024

La NDR nominó de antemano a ocho candidatos para cantar en el programa “Festival de la Canción de Eurovisión – Final Alemania 2024” para el billete a Malmö: Galant, Issac, Leona, Bodine Monet, Max Motzek, Ninety-Nine, Marie-Rem y Ric. El público concedió gratuitamente la novena y última plaza en la ronda preliminar del 8 de febrero en el programa “¡Quiero ir a ESC! – Decisión” a Florian, que venció a Anne Im y Luca Im Wieves, mediante votación remota y online.

El orden de aparición en la final alemana lo decidió la redacción de ESC por razones dramáticas y teniendo en cuenta cuestiones organizativas y estructurales.

Sistema de votación para el Festival de la Canción de Eurovisión – final Alemania 2024

La obra ganadora será determinada por la audiencia (votación remota y online) y por el voto del jurado internacional. Ambos representan el 50% cada uno, al igual que en el Consejo Económico y Social Internacional.

En primer lugar, ocho jurados internacionales evaluarán según el sistema de puntuación ESC (de 1 a 12 puntos, se elimina la puntuación de 7). En España, Lituania, Suiza, Austria, Gran Bretaña, Suecia, Croacia e Islandia, cinco profesionales de la música evalúan cada uno las actuaciones del ensayo de la noche anterior. Luego, los totales se vuelven a convertir a 1 – 12 pips. Aquí también se ha omitido la puntuación de 7. El acto que obtiene el primer lugar según la votación del jurado tiene doce puntos, el segundo diez, el tercero ocho, y así sucesivamente.

La obra que obtuvo más votos en la votación pública (llamadas, SMS, votación online) obtiene doce puntos, la segunda mejor obtiene diez puntos, etc.

Gana quien tenga más puntos en total. En caso de empate en el primer puesto, la puntuación más alta del público decidirá quién irá a Malmö.

Consulte la Ley CES alemana de 2024

Este año hubo dos caminos hacia la final alemana del ESC. Los cantantes y bandas pueden presentar su solicitud online a través de eurovision.de hasta el 15 de octubre de 2023. Se recibieron un total de 693 solicitudes. La mayoría de los actos actuaron con sus propias canciones, pero algunos también actuaron simplemente como cantantes. Al mismo tiempo, la NDR también se dirigió directamente a los artistas. Todos los títulos fueron evaluados inicialmente por el equipo editorial de ESC. A continuación, un panel internacional de expertos evaluó también a las 32 mejores personas, en este caso de forma anónima. A continuación, las empresas prometedoras tuvieron la oportunidad de demostrar directamente en las pruebas su idoneidad para el ESC.

“¡Quiero ir a ESC!” – Campo de entrenamiento con Conchita Wurst y Rea Garvey

También se han seleccionado 15 actos de todos los pedidos anticipados para aparecer en la serie documental de entretenimiento de seis partes “¡Quiero ir a ESC!” Pelearon con los entrenadores Conchita Wurst y Ray Garvey por un lugar en la final de la ESC alemana. Los primeros cinco episodios estaban disponibles anteriormente. Biblioteca multimedia ARD. En la presentación en vivo de “¡Quiero ir a ESC!” El 8 de febrero, le correspondía únicamente al público, a través de votación telefónica y en línea, decidir qué finalistas avanzarían a la ronda preliminar. conchita fue con nosotros Anne W. Luca en carrera, Rea con Florian. Un día antes del show en vivo, Bibiane Z de Rea tuvo que cancelar su participación debido a una enfermedad. Al final, prevaleció Florian.

Entradas para la ronda preliminar alemana

Las entradas para el Festival de la Canción de Eurovisión – Final Alemania 2024 están agotadas.

