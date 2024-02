Solicitud masiva – Concierto adicional el 4 de agosto

Hanovre. Sólo para los once espectáculos de AC/DC en Alemania están a la venta unas 700.000 entradas. Ahora se necesitan nervios fuertes.

el gigante Preventa para AC/DC Yo empecé. Se estima que sólo en Alemania se venderán unas 700.000 entradas para los once conciertos. Cientos de miles han estado intentando conseguir entradas desde las 11 de la mañana. Unos segundos después de las once, innumerables personas interesadas en entradas fueron dirigidas a la sala de espera de Eventim, el proveedor oficial de entradas. Con la petición: “Por favor, no abran varios navegadores o ventanas al mismo tiempo. Corren el riesgo de perder la posición que ya han alcanzado”, advierte Eventim a los interesados. Una hora más tarde no había entradas disponibles para los espectáculos. Por este motivo , hay dos conciertos más: el 4 de agosto en Hannover y el 19 de junio en Dresde. Las ventas anticipadas también están en curso y aún quedan suficientes entradas para ambos espectáculos adicionales.

Aquellos interesados ​​en conseguir entradas para AC/DC el viernes necesitarán mucha paciencia.

© FMN | Stefan Lehnert

Aún hay entradas disponibles para el concierto de AC/DC el 4 de agosto.

© FMN | Stefan Lehnert

Como anunciaron los compradores individuales en X (anteriormente Twitter), vender tarjetas no es fácil.

Desde entonces, han surgido leyendas del rock. AC/DC Lunes a las 9am para ellos gira europea Como se anunció, el revuelo en torno a las entradas para conciertos está creciendo. Primero, AC/DC anunció que realizarán nueve shows entre mayo y julio en Alemania como parte de su gira “Power Up” de 2024. carrera gigante En los respectivos portales de entradas electrónicas se han anunciado dos espectáculos más el viernes a las 12 horas. Las salas de espera digitales con decenas de miles de miembros son una realidad y es posible que se produzcan fallos en los servidores. Si quieres conseguir entradas para los espectáculos, todavía necesitarás mucha paciencia y nervios fuertes el viernes. Esto es seguro.

Aunque hay muchos proveedores de entradas para conciertos de AC/DC en línea: Evento Es el punto de venta oficial. Cada cliente podrá disponer de un máximo de seis entradas. Quizás debido a la gran demanda. Envío rápido El líder del mercado alemán de entradas nos informa que esta vez no es posible vender entradas. Sólo se enviarán los boletos comprados entre el 21 de febrero y el 1 de marzo.

Menos de una hora después ya no quedaban billetes para Hannover. Pero eso no significa necesariamente nada, como informa Eventim.

© FMN | Stefan Lehnert

Sólo tres cuartos de hora más tarde, la página web de Eventim informaba que ya no quedaban entradas disponibles para Gelsenkirchen, Munich y Nuremberg. Posteriormente, el proveedor de entradas amplió esta oferta para incluir otros conciertos. El proveedor de billetes tiene uno. nota IMPORTANTE: “Si no quedan más entradas disponibles no significa que el espectáculo esté agotado, pero aún quedan reservas. Una vez vencida la reserva se devolverán las entradas.

El espectáculo en el Centro de Exposiciones de Hannover es uno de los más importantes de la gira

Oferta en Centro de Exposiciones de Hannover el 31 de julio Ante unas 75.000 personas será uno de los eventos más importantes de la gira alemana de AC/DC. Sólo ofertas en Hockenheimring Ante unas 100.000 personas y en Dresde (85.000), probablemente se celebrará ante un mayor número de espectadores.

