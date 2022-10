‘Grill den Henssler’: Zvi Huan da la cara por primera vez | entretenimiento

Está preparado para el mundo de las mujeres.

No en “The Masked Singer”, sino en “Grill den Henssler”, cayó una máscara el domingo por la noche.

El chef de televisión Stephen Hensler (50) invitó a algunas celebridades al estudio que intentaron darle agua en la estufa. El actor Wayne Carpendale (45), la presentadora Melissa Khalj (33) y la estrella de Hollywood Ralph Mueller (63) quedaron atónitos bajo la guía del entrenador culinario Alexander Wolff (41).

El chef profesional Alexander Wolff (derecha) mostró a los invitados protagonizados por Ralf Muller, Melissa Khalj y Wayne Karpendale (izquierda) cómo funciona Foto: Frank W. Hempel/RTL

La presentadora Laura Wontora, de 33 años, admiró la gira: “Oh, Dios mío, ¿qué estamos haciendo internacionalmente hoy? Pensé de nuevo: Melissa, tus padres son de Irán, de ascendencia persa. Por supuesto, Wayne trae ese sentimiento sudafricano con él”. …Ralph.. Recklinghausen, ¿quién no sabe eso?”, la estrella de “The Gladiator”, Muller, se tomó con humor la bromita: “Sí, el salvador de Recklinghausen”.

Pero las cosas rápidamente se pusieron serias: se trataba de desafiar al héroe Stephen Hensler, también zefei huan (22) Sus manos están llenas. Mientras Melissa trabajaba duro en la cocina preparando un entrante “tortilla de hierbas persas y crema de berenjena con quiosco” basado en una receta de su madre iraní, Hensler se enteró de su fiel ayudante: “¿Por qué sigues con la mascarilla?”.

Hasta el momento, Zhifei Huan (izquierda) solo ha sido visto con una máscara Foto: RTL/Frank Hempel

Wontora dijo que sabía: “No quiere que lo reconozcan…”. Hensler se puso a remar: “Pensé que era muy feo”. Huan no pudo soportarlo y rápidamente se quitó los protectores de la boca y la nariz de la cara.

Una acción que Wontorra y Henssler no esperaban. Ambos gritaron, Wuntura exclamó con entusiasmo: “¡Hemos expuesto a Huan!”

Dura competencia contra el chef estrella Stephen Hensler (derecha): Carpendale, Khalaj y Muller (izquierda) lucharon por el reconocimiento del jurado Foto: Frank W. Hempel/RTL

Hensler apenas podía creer lo que vio: “¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué te los quitas?”. para mi. “Esto es molesto”.

Pero el chef no pudo ocultar el hecho de que estaba tan conmovido: “¡La cara de Hwan! Aquí vamos. Ahora vamos, chicas, bebé. Te ves mejor de lo que pensaba. ¡Oh, hombre, Hwan! “Poco después, el funcionario estaba muy callado mientras rebuscaba en la reserva de hierbas. : “No tengo ni idea sobre el tomillo”. Stephen Hensler se regañó a sí mismo: “Como castigo, me volví a poner la máscara. Seguro que no puede ser así, ¡oye!”.

Leer también

Después de que Huan distrajera a su jefe de esa “barra facial” improvisada, las cosas no fueron bien para el equipo de cocina. A los jueces Rainer Calmond (73), Jana Ina Zarella (45) y Christian Rush (65) les gustó más el aperitivo de Melissa Khalj. El presentador de “La Voz” derrotó a Stephen Hensler 25 a 23 puntos.

Pero al final de la noche, los anfitriones volvieron a avanzar rápidamente: con 105 a 89 puntos, superaron a sus principales rivales.

Pero la próxima semana, el chef estrella volverá a estar cansado: la pareja Amira (30) y Oliver Bucher (44) serán invitados al “Grill den Henssler”.