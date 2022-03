GTA 5: PS5 Edition tiene una gran ventaja

paraOmar Kayalí Cerrar

“GTA 5” ahora también se lanza para las consolas de próxima generación. Además de mejores gráficos y una jugabilidad más fluida, la versión de PS5 ofrece una característica importante en particular.

GTA 5 y GTA Online también son muy populares casi diez años después del lanzamiento original. Ahora direcciones ps5* Se relanza Xbox Series X/S, ahora es la tercera generación de consolas para la que se han desarrollado nuevas versiones de “GTA 5”. Aunque los fanáticos han criticado a los desarrolladores de Rockstar Games por traer el juego nuevamente al mercado sin la posibilidad de actualizaciones gratuitas, por supuesto todavía están interesados ​​en las innovaciones en la versión de próxima generación. Además de la resolución 4K, 60 cuadros por segundo y el mundo de los juegos más ocupado, se puede notar un cambio en la PS5 en particular.

“GTA 5”: los tiempos de carga en PS5 se han reducido significativamente

Gracias a la potencia de la consola Los tiempos de carga de PS5 para GTA 5 son significativamente más cortos. Un SSD especial lo hace posible. Con muchos títulos nuevos, los tiempos de carga son casi inexistentes, por ejemplo, con “Spider-Man: Miles Morales”. Con “GTA 5” no es tan rápido, pero los jugadores no tienen que esperar tanto como con las versiones anteriores. En PS4, el tiempo de carga está incluido al iniciar el juego unos 90 segundos. PS5 reduce en gran medida el tiempo de espera, por lo que los jugadores deben Solo quedan unos 27 segundos Debes esperar antes de aterrizar en Los Santos. Esto se puede ver claramente en el siguiente video de comparación de VGC:

¿Qué hay de GTA 6?

Ahora los fanáticos esperan que Rockstar Games pronto comparta más información sobre “GTA 6”. Se entiende que al estudio le gustaría esperar primero el lanzamiento de las versiones de próxima generación de “GTA 5”, para no distraer la atención. Después de todo, recientemente hubo una confirmación con respecto a “GTA 6”: “Estamos contentos de poder confirmarlo El desarrollo de la próxima parte de la serie ya está en pleno desarrollo.No debería pasar mucho tiempo antes de que se publique el primer adelanto, pero muchos expertos de la industria no esperan el lanzamiento de “GTA 6” hasta 2024 o 2025. (ök) * tz.de es una muestra de IPPEN.MEDIA.