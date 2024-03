¿GTA 6 se lanzó antes de tiempo? Toma dos El presidente Strauss Zelnick anuncia

en el juego Noticias de juegos JTA

de: Joost Rademacher

Está previsto que GTA 6 aparezca en 2025, quizás a principios de año. Sin embargo, Take Two tiene confianza.

NUEVA YORK – Los fanáticos de GTA tendrán que demostrar su valía mientras esperan la próxima entrega del juego criminal de mundo abierto. GTA 6 se anunció oficialmente hace un par de meses, pero probablemente pasará al menos un año antes de que la próxima entrega de Rockstar Games caiga en manos de los fanáticos. Pero la buena noticia es que quizá no lleve más de un año. Según nuevas declaraciones de Take-Two, GTA 6 podría aparecer ya en 2025.

El editor de GTA 6 expresa su atractivo para los inversores: un nuevo guiño a un lanzamiento en 2025

Take-Two confirma el lanzamiento de GTA 6: Take-Two, la empresa matriz de Rockstar Games, celebró su reunión trimestral de inversores el 8 de febrero. En estas conferencias telefónicas, el editor revela sus ingresos del último trimestre y ofrece más información sobre el negocio en los próximos meses. Esta vez la llamada fue particularmente interesante porque fue la primera llamada a inversores después de que se revelara el primer tráiler de GTA 6.

Aunque una vez más no hubo ninguna mención directa al lanzamiento de GTA 6 en la convocatoria financiera de Take-Two, el subtexto de las declaraciones del CEO Strauss Zelnick da una indicación muy fuerte del lanzamiento del próximo gran proyecto de Rockstar. Manifestó que el año fiscal 2025 será “Un año tremendo, único y pioneroPara Take-Two.

Lo interesante de esto: el año fiscal 2025 comienza el 1 de abril de 2024 y finaliza el 31 de marzo de 2025. Incluso si GTA 6 no se menciona por su nombre, se espera que el juego tenga un papel importante en este proyecto pionero. . Entonces, si Take-Two espera un año financiero particularmente sólido y el lanzamiento de GTA 6 está programado para 2025 según Rockstar Games, podría significar que los fanáticos podrán tener GTA 6 en sus manos antes del 31 de marzo de 2025 en este último.

Take-Two espera la perfección en GTA 6, y así es como realmente se ve el lanzamiento

¿Cuáles son realmente las probabilidades de GTA 6? Tenemos que dejar la iglesia en el pueblo ahora; no creemos necesariamente que sea probable que GTA 6 aparezca en los primeros meses de 2025, aunque no es imposible. Mientras el propio Rockstar Games no revele nada sobre el lanzamiento de GTA 6, tendremos que leer un poco sobre toda la información.

Por ejemplo, es muy probable que Zelnick, con su información orientada a los beneficios, hable menos del lanzamiento de GTA 6 y más del inicio de los pedidos anticipados. Se espera que se lance a finales de 2024 y, con el entusiasmo absolutamente salvaje por el juego, Rockstar y Take-Two probablemente generarán muchas ventas solo a través de pedidos anticipados.

¿Lanzamiento de GTA 6 a principios de 2025? El editor proporciona información clara © Rockstar Games / Christopher Michel (montaje)

La perfección es la máxima prioridad: Además, Strauss Zelnick podría estar haciendo algo para permitir que Rockstar entregue un producto incompleto o de alguna manera incompleto. Él mismo afirmó en la conferencia telefónica que en el caso de GTA 6 se están esforzando por alcanzar la perfección”.Sólo cuando mejoremos todo de forma creativa llegará el momento del lanzamiento.” afirmó. Esto por sí solo probablemente indica que GTA 6 llegará más tarde que antes. Pero nos gusta que nos sorprenda lo contrario.