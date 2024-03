El módulo lunar Odysseus ha sido descontinuado

“Prevemos un momento en el que la generación de energía solar ya no permitirá a Audi seguir transmitiendo datos”, explica Steve Altemus (CEO de Intuitive Machines) en una conferencia de prensa de la NASA el miércoles.

La tendencia condujo a varios problemas. En primer lugar, el panel solar superior está a la sombra. Al igual que en la misión Slim de Japón, esto permite a los generadores producir menos energía solar. Por otro lado, una antena de alto rendimiento no se puede extender para conectarse a tierra. Para transmitir datos, Intuitive Machines ahora utiliza otras antenas de baja ganancia (antenas de baja ganancia).

EagleCam no se suspendió hasta el 28 de febrero. En el momento de la rueda de prensa se encontraba a unos cuatro metros de Odiseo. Aún no han llegado imágenes del dispositivo al centro de control en tierra. Altemus dice que el equipo de EagleCam está trabajando para solucionar el problema. Sin embargo, otras cargas útiles funcionan según se desee.

El instrumento Roles (Radio Observations of the Lunar Near Surface) se utilizó para recopilar datos en el camino hacia la Luna, explica la científica del proyecto Sue Lederer. Los paneles solares pudieron generar más energía de la prevista y una de las cuatro antenas se activó temprano, recopilando datos científicos adicionales: ondas de radio emitidas por el Sol, la Tierra y el polvo lunar.