Final Fantasy 7 Rebirth: explicación de la noria y el platillo dorado: romance, citas y a quién puedes llevar contigo

Famoso y popular Historia en el plato de oro – Traducido significa “placa de oro”, pero tal vez eso no fue lo suficientemente interesante para los desarrolladores – en La noria está presente en Final Fantasy 7 Rebirth ¡detrás! Pero algo así sería aburrido, por lo que hay algunos cambios en la forma en que funcionan las fechas. En esta ocasión primero tendrás que subir el nivel de relación con los miembros de tu grupo con los que quieres subirte a la montaña rusa. Luego hay un minijuego adicional antes de que tenga lugar la fecha real. Para que puedas planificar y monitorear esto mejor, encontrarás la Noria y el Platillo Dorado de Final Fantasy 7 Rebirth completamente explicados, incluidos los capítulos con los que puedes comenzar las citas y a quién puedes llevar contigo.

¿Cuándo se lanzará el Golden Saucer de Final Fantasy 7 Rebirth?

ya existe Capítulo 8 Puedes hacer tu primer viaje al Platillo Dorado, pero no habrá una historia real. Capítulo 12 en lugar de. Esta primera visita es principalmente para presentarte la mecánica de los minijuegos Golden Saucer en Final Fantasy 7 Rebirth y mostrarte la ubicación en primer lugar. La persona con la que comienzas tu primera minicita en el Capítulo 8 está determinada por qué personalidad tiene el nivel más alto en la relación.



¿Buenos amigos o algo más? ¿Final Fantasy 7 Rebirth amplió un poco las citas?

Tiene sentido que la primera cita real ocurra muy tarde en el juego. Primero debes completar muchas misiones secundarias que interesen a tus compañeros de cita, porque así es como aumentas Nivel de relación Suficientemente alto. Esto también garantiza la igualdad de oportunidades para personajes como Yuffie, que se une más adelante en el juego. Después de todo, debería haber tiempo suficiente para que mejoren su relación y puedan entusiasmarse por tener una cita.

Puedes llevar a estos personajes a una cita en Final Fantasy 7 Rebirth

A diferencia de un juego como The Witcher 3, los viajes a la noria y al platillo dorado no siempre tienen que ver con una sola cosa o con un romance. Las relaciones entre personajes son generalmente importantes, y mientras algunas giran en torno a sentimientos más profundos y avances románticos, otras son conversaciones profundas o una agradable velada con amigos.



Solo habla de ello: en Final Fantasy 7 Rebirth, solo llevarás a tu mejor amigo contigo en la noria.

Puedes tener una cita con estos personajes:

aeris (Capítulo Ocho e Historia Principal)

(Capítulo Ocho e Historia Principal) tifa (Capítulo Ocho e Historia Principal)

(Capítulo Ocho e Historia Principal) barrett (Capítulo Ocho e Historia Principal)

(Capítulo Ocho e Historia Principal) rojo decimotercero (Capítulo Ocho e Historia Principal)

(Capítulo Ocho e Historia Principal) yuffie (Capítulo Ocho e Historia Principal)

(Capítulo Ocho e Historia Principal) CID (Única fecha principal en la lista)

(Única fecha principal en la lista) kate sith (Única fecha principal en la lista)

(Única fecha principal en la lista) Vicente (Única fecha principal en la lista)

Todo depende del nivel de relación, excepto las citas con Cid, Cait Sith y Vincent. No los desbloquearás hasta más tarde, cuando tengas una opción en el menú para seguir la historia y verla con todos los personajes. Sin embargo, hay algunos factores importantes en la fase inicial del juego:

Así funciona la historia en el platillo dorado de la montaña rusa en Final Fantasy 7 Rebirth

También hubo un momento de noria en el antiguo juego y en general se entendió que esto era historia en ese momento, incluso si no era la intención. Después de todo, puedes crear todo tipo de personalidades. Básicamente no es diferente en Final Fantasy 7 Rebirth, pero no solo hay dos fechas (Capítulos 8 y 12), sino que también hay más opciones.



Si hay alguien a quien no quieres ver adelante en la carrera por las relaciones, simplemente dale algunas respuestas incorrectas.

Pero con quién irás a la cita se determina de antemano según el nivel de relación. Puedes comprobar esto en cualquier momento, excepto durante el combate, si tienes presionado L1. Entonces no solo se muestran las ubicaciones, sino que también se muestra la cara sonriente encima de cada personaje principal. Tienes otros cinco campos alrededor de este. El personaje con el valor más alto en los momentos correspondientes de los Capítulos 8 y 12 es el personaje con el que irás a la Cita del Plato Dorado.

Deberías ver una carita sonriente azul al lado del personaje con el que quieres pasar el rato, luego completa tantos campos alrededor de la carita azul como puedas. Puedes hacerlo hablando con los personajes y dándoles las respuestas que quieran. Esto sucede a veces cuando los personajes pueden hablar contigo en las ciudades (por ejemplo, Under-Junon en la posada) o en ocasiones especiales. Se muestra en Junon después, por ejemplo, o cuando Cloud usa la sinergia por primera vez. Todos los personajes también tienen sus propias misiones, como la misión Flowers of the Hill de Aerith en el área de Grasslands. Hazlo realidad, responde en las conversaciones y el nivel de la relación sube. Pero también puedes sabotear las relaciones, por ejemplo, si otro personaje se acerca peligrosamente a tu personaje favorito. Seleccione malas respuestas y el valor disminuirá nuevamente.



Si mantienes presionado el botón L1 en Final Fantasy 7 Rebirth, verás el estado de la relación.

Los desarrolladores también dejaron claro que no quieres jugar Final Fantasy 7 Rebirth innumerables veces solo para ver todas las fechas posibles con todos los personajes posibles en el Capítulo 12. Así que juega el juego y luego tienes una opción de menú para verlo. escena con un personaje de tu elección.

Así funcionan las relaciones y los niveles de relación

