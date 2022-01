Guardiola fue el responsable de la despedida del Bayern en 2015

Bastian Schweinsteiger ha vestido la camiseta del FC Bayern durante 15 años y ha vivido muchos altibajos con el campeón récord durante este tiempo. Sin duda, Schweni se convirtió en una leyenda del Bayern durante este tiempo. En 2015 dejó el Bayern de Múnich y se fue al Manchester United. Como reveló el ex mediocampista, no fue del todo voluntario.

Schweinsteiger reveló en su nuevo libro “One of You” nuevos detalles sobre la despedida del Bayern Munich. En el relato bibliográfico de Martin Sutter, el jugador de 37 años reveló que en ese momento no se sentía cómodo con el entrenador del Bayern, Pep Guardiola. En consecuencia, el catalán fue en gran parte responsable de la decisión de Schoeny de mudarse al Manchester United en el verano de 2015.

“Fue bueno para ambos lados al final”

En comparación con “BILD am Sonntag” “Él no lo dijo, pero lo sentí”, dijo Schweinsteiger. “Había otros jugadores que noté que no les gustaban mucho, como Mario Mandzukic. Luego vino la oferta del Manchester United y me di cuenta de que estaba bien para ambos. lados”.

Tras dos años en Inglaterra con los Red Devils, se traspasó a la MLS americana al Chicago Fire, donde Schweinsteiger puso fin a su carrera activa a principios de 2020. El campeón del mundo de 2014 trabaja actualmente como experto televisivo para “ARD”.