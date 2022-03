++ Guerra de Ucrania: incursión rusa en Kiev – Mariupol asediada

Cerrar Jennifer Greve

Nico Scheck

Nail Akkoyun

Tobias Utz

Der Ukraine-Krieg spitzt sich zu und die Angriffe gehen weiter. Die humanitäre Lage wird teilweise als katastrophal beschrieben. Der News-Ticker.

In der Ukraine* herrscht Krieg. Russlands* Truppen belagern Kiew* und Mariupol.

Der Ukraine-Konflikt* und Wladimir Putin* beschäftigen auch die Nato*.

Die aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg* lesen Sie hier im folgenden News-Ticker.

+++ 08.30 Uhr: Die Hafenstadt Mariupol wird laut Angaben der russischen Streitkräfte weiter eingekreist. In Kooperation mit der „Volksrepublik Donezk“ schreite die Einkreisung voran, hieß es von offizieller Seite am Freitagmorgen. Das berichtet unter anderem die russische Nachrichtenagentur RIA.

+++ 08.15 Uhr: Ein Stadtteil der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurde offenbar von einem russischen Bombenangriff getroffen. Das berichtet CNN am Freitagmorgen. Dabei handelt es sich dem Bericht zufolge um den Stadtteil Podil. Rettungskräfte seien derzeit vor Ort, hieß es. Über Opfer und etwaige Schäden gibt es aktuell keine unabhängig prüfbaren Informationen.

Ein Wohnhaus in Kiew, das bombardiert wurde. Die Aufnahme stammt vom Dienstag, 15. März. © Mykhaylo Palinchak/Imago Images

Ukraine-Krieg: Lwiw von Raketenangriff erschüttert

+++ 07.15 Uhr: Im Ukraine-Krieg wurde eine weitere Stadt von Angriffen erschüttert. Der Bürgermeister von Lwiw (Deutsch: Lemberg), einer Stadt in der Ukraine, Andrij Sadovy, hat darüber informiert, dass ein Gebäude in der Nähe des Flughafens von Raketen getroffen wurde. Der Flughafen selbst sei allerdings nicht betroffen: „Es ist definitiv nicht der Flughafen“, schrieb Sadoy auf Telegram.

In der darauffolgenden Nachricht gab er weitere Informationen preis: Getroffen worden sei das Flugzeugreparaturwerk. Das Gebäude wurde durch die Einschläge zerstört. Opfer gab es keine, da die Arbeit bereits zuvor eingestellt worden war. Lwiw war bisher als „sicherer Hafen“ bekannt. Darüber berichtet auch der BBC.

Grund für diese Einschätzung kann die Lage sein: Lwiw liegt nur etwa siebzig Kilometer von der polnischen Grenze entfernt und war bisher selten das Ziel von Angriffen. Nach Einschätzungen eines BBC-Journalisten könnte der Angriff von russischer Seite einem konkreten Ziel dienen, nämlich der Unterbrechung von „Waffenlieferungen ins Land“.

Ukraine-Krieg: Selenskyj verspricht Landsleuten ‒ „Ihr werdet frei sein“

Update vom Freitag, 18.03.2022, 05.33 Uhr: In der Nacht zum Freitag informiert Präsident Wolodymyr Selenskyj* über die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Seinen Angaben zufolge halten ukrainische Streitkräfte auch drei Wochen nach Beginn der russischen Invasion noch immer die wichtigsten Gebiete, in die Russlands Armee vorzudringen versucht.

In der, auf Telegram veröffentlichten Nachricht, spricht Selenskyj auch zu den Menschen in umkämpften oder bereits belagerten Städten wie Mariupol, Charkiw und Tschernihiw: „Ihr werdet frei sein.“ Sein Versprechen beinhaltete auch die Zusage, dass jeder ‒ von der Armee bis zur Kirche ‒ sich für sie einsetzt.

Bombenangriffe im Ukraine-Krieg: Über verschiedenen Städten in der Ukraine sind Rauchfahnen zu sehen. © Alex Chan Tsz Yuk/Imago

Derweil dauern laut Aussage der ukrainischen Staatsführung die Angriffe auf Tschernihiw an. Hier sollen russische Truppen eine Teilblockade eingerichtet haben. Seit Beginn des Krieges ist die Stadt im Norden der Ukraine Ziel militärischer Aktionen. Grund dafür ist wohl die Nähe zu Russland und Belarus. Die humanitäre Lage dort gilt als katastrophal, viele Gebäude sind zerstört. Erst am Donnerstag (17.03.2022) meldeten lokale Behörden mehr als 50 Tote binnen 24 Stunden in der Stadt.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Militäreinsätze rund um Kiew ‒ „Widerstand des Feindes“

Darüber hinaus gibt es ukrainische Angaben darüber, dass derzeit Militäreinsätze liefen, um russische Einheiten aus den Dörfern rund um Kiew zurückzudrängen. Das sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Kiew, Olexander Pawljuk, am späten Donnerstagabend (Ortszeit) laut der Agentur Unian im ukrainischen Fernsehen.

Es gebe „Widerstand des Feindes“ und dieser verlege seine Einheiten. Er könne aber keine Details nennen, bevor die Operationen nicht abgeschlossen seien, sagte Pawljuk weiter. Insgesamt sei die Situation in der Region Kiew schwierig, aber „kontrollierbar“. Es sei nicht einfach, Prognosen abzugeben.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg: Bürgermeister im Tausch gegen neun junge Soldaten

+++ 22.30 Uhr: Viktor Tereshchenko, Bürgermeister von Velykoburlutska in der nordöstlichen ukrainischen Region Kharkiv, soll von den russischen Soldaten gefangen genommen worden sein, wie CNN berichtet. Dies ginge aus einer Videobotschaft von Oleh Syniehubov, dem Leiter der staatlichen Regionalverwaltung von Kharkiv, hervor, die am Donnerstag (17.03.2022) veröffentlicht wurde.

„Wir haben heute die Nachricht erhalten, dass [die Russen] Capturó al jefe de la comunidad Velykoburlutska, Viktor Nikolaevich Tereshchenko. Tales personas necesitan seguridad. Viktor Nikolaevich fue simplemente secuestrado de su lugar de trabajo y llevado a la comisaría local. “Lo están reteniendo y no lo van a soltar”, dijo Sinihopov. Agregó que los habitantes de la ciudad condenan este acto. Se ha comprometido a liberar al alcalde lo antes posible.

“Pronto nuestras tierras ocupadas volverán a ser nuestras”, agregó. Y aunque las fuerzas armadas rusas no capturaron Kharkiv, “continuaron con su terror contra la población civil, especialmente contra los jefes de las autoridades locales en la región de Kharkiv”, según Sinihopov. Anteriormente, el alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, fue capturado por soldados rusos. Fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros.

La guerra en Ucrania: ningún avance estratégico para Rusia

+++ 21:40: Según el Ministerio de Defensa ruso, unas 43.000 personas han sido trasladadas a un lugar seguro desde el puerto ucraniano sitiado de Mariupol. Además, el jueves se entregaron a la gente 134 toneladas de artículos de socorro, incluidos medicamentos y alimentos, dijo el mayor general Mikhail Mizenzio en Moscú por la noche.

Rusia ha negado repetidamente las acusaciones de la parte ucraniana de que los civiles están siendo atacados.

+++ 20:36: En la guerra de Ucrania, parece que las fuerzas rusas no esperaban mucha resistencia. La BBC citó a varios funcionarios occidentales diciendo en una conferencia de prensa el jueves que movilizar más tropas “claramente no era parte del plan original y muestra el alcance de la participación de Rusia en el atolladero”. La moral de las fuerzas rusas es muy baja.

De vez en cuando hay ligeros avances, “pero nunca logran un avance estratégico”. Entonces, la pregunta ahora es si Putin decidirá “avanzar con más brutalidad” debido al estancamiento en la guerra de Ucrania.

Guerra de Ucrania: “medios terribles” en Mariupol: Putin atacó a Berbuk

+++ 19:14: ¿Cómo reaccionará Occidente ante la guerra de Ucrania y la agresión rusa en curso bajo Vladimir Putin? En una conferencia de prensa con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Barbock (los Verdes), comentó el jueves por la noche.

Mariupol comenzó diciendo: “Maripol muestra cuál es el significado odioso de la guerra”. ¿Qué tipo de objetivo militar es el teatro? “La OTAN está respondiendo a las agresiones en la guerra de Ucrania, entre otras cosas, fortaleciendo el flanco oriental de la alianza. Los soldados alemanes también están entre ellos: “En la Unión Europea, la OTAN y el G7 estamos unidos contra la guerra”, Barbock enfatizado.

Guerra en Ucrania: alcalde contra nueve jóvenes soldados

+++ 15:30: Según información de Kiev, el alcalde de la ciudad ucraniana de Melitopol, Ivan Fedorov, quien desde entonces ha sido secuestrado, fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros. “Para ello, Rusia recibió a nueve de sus soldados capturados, nacidos en 2002 y 2003”, dijo la vocera de la jefa de la oficina presidencial Daria Zarevna, según informaron medios locales la noche del jueves. Se trataba del servicio militar.

Fedorov fue puesto en libertad el día anterior. El viernes pasado, el hombre de 33 años fue secuestrado por extraños en una ciudad del sur de Ucrania. La ciudad de unos 150.000 habitantes fue ocupada por las fuerzas rusas solo tres semanas después de la invasión rusa.

Guerra en Ucrania: muchos generales rusos fueron asesinados

+++ 14:00: Las fuerzas armadas ucranianas dijeron que destruyeron un centro de mando del ejército ruso. “Esto puede significar el asesinato de algunos generales y, en consecuencia, el cese y la falta de operaciones de combate por parte del enemigo”, dijo el jueves el asesor presidencial Oleksiy Aristovich en un mensaje de video que circuló en las redes sociales.

El 35º Ejército debería ser del Lejano Oriente de Rusia, según el Ejército de Ucrania. En general, sin embargo, según Aristovich, casi no hubo cambios en la situación. La información no se puede verificar de forma independiente. Según el Estado Mayor General del Ejército de Ucrania, las tropas rusas estaban estacionadas en la región de Lugansk, en las partes occidental y noroccidental de la ciudad de Rubyshyn. Las posiciones ucranianas al oeste y al norte del bastión separatista de Donetsk serán atacadas. Se dijo que las tropas rusas se asentaron en la parte noroeste de la región de Cherson, en la frontera con la región de Dnipropetrovsk. Esto los pondría a solo unos 30 kilómetros de la gran ciudad de Kryvyi Rih.

Guerra de Ucrania: se crean nuevas rutas de evacuación

+++ 11:45: El gobierno ucraniano anunció que el jueves se acordaron nueve rutas de evacuación desde varias ciudades ucranianas, incluida la ciudad sitiada del sureste de Mariupol. Los corredores están destinados a permitir el transporte seguro de ayuda humanitaria a las ciudades y una salida segura para la población durante la guerra de Ucrania.

En los últimos días, cada vez más vehículos especiales han salido de Mariupol, aunque no se ha establecido ningún carril oficial. Un convoy humanitario con destino a Mariupol ha estado atascado durante días en Berdyansk, a unos 80 kilómetros al oeste de Mariupol.

Según la ministra ucraniana responsable, Irina Vereshuk, se han acordado otros corredores en la región de Kiev, incluso desde Borodianka a Zhytomyr y desde la aldea de Shevchenkov a Brovary. El gobierno también tiene previsto proporcionar ayuda humanitaria a las localidades de Hostomil y Bucha, así como a las localidades de Semipolki, Markivtsi y Obanasiv.

Guerra en Ucrania: el asesor de Selinsky habla sobre “el deseo de venganza”

+++ 11:17: Ucrania anuncia combates más intensos contra Rusia si las fuerzas rusas capturan la capital, Kiev. Sin embargo, el escenario no se asume, dijo el jueves Oleksiy Aristovich, asesor del jefe de gabinete de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, al periódico italiano La Repubblica. “Pero tenemos un plan. Si perdemos Kiev, el gobierno continuará como antes. La resistencia continúa. Se está calentando por el deseo de venganza”.

Aristovich enfatizó que, según información ucraniana, Rusia enfrenta grandes problemas en relación con el ataque a Kiev. Afirmó que de las siete brigadas rusas y los batallones 15-20, ahora solo quedaban tres y 10 batallones. Los ucranianos causaron grandes pérdidas militares a los rusos, ya que 84 de los 100 aviones de combate fueron derribados. Además, debe faltar la renovación (ver actualización de 10:30 AM). Estas afirmaciones son difíciles de verificar de forma independiente.

“La situación ahora es más difícil para ellos que para nosotros”, resumió el asesor y vaticinó: “Según nuestra información, las reservas y los suministros para la ofensiva rusa durarán otras dos semanas. Después de eso, los rusos tendrán que reducir la velocidad”. derribarlo y retirarse a la guerra de trincheras, como en Kiev.

Guerra en Ucrania: las fuerzas rusas parecen estar luchando con armas viejas

Actualización del jueves 17 de marzo de 2022 a las 10:30 a. m.: Las fuerzas armadas rusas siguen experimentando problemas de suministro. Los suministros parecen estar fallando. Entonces, el jueves, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña expresó dudas de que el ejército ruso pueda confiar en armas más antiguas y menos precisas. Estos son significativamente menos efectivos y tienden a causar bajas civiles.

El primer informe del jueves 17 de marzo de 2022 a las 10 am: Kiev – Hay más muertes en la ciudad de Chernihiv, en el norte de Ucrania. Ahora se dice que el número de muertos es de 53. Según informes constantes de los medios, el gobernador Witchclaw Chaus dijo: “Estamos incurriendo en grandes pérdidas”. Las declaraciones de Zhao actualmente no se pueden verificar de forma independiente.

(jey/tu/nak/nc con dpa/AFP)

Foto de la lista de reglas: © IMAGO / Mykhaylo Palinchak