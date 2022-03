Relajarse en Europa: Corona gobierna: ¿qué y dónde?

mi conocimiento



Estado: 19/03/2022 08:06 a. m.

Para todos los que quieran viajar durante la Pascua, surge la pregunta: ¿Qué reglas de corona se aplican en el país de vacaciones respectivo? No queda mucho, porque la mayoría de los países europeos están en camino a la relajación. Visión de conjunto.

Sin 2G, sin 3G, sin requisitos de máscara: aunque los números de corona están aumentando nuevamente en muchos países europeos, varios países están abandonando sus restricciones de corona. Las reglas se ven así:

Austria

La tasa de infección de siete días en la vecina Alemania es actualmente de más de 3.500 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes en siete días. Muchas de las restricciones por el coronavirus se han levantado en gran medida durante casi dos semanas, pero el gobierno ahora está haciendo un cambio drástico en lo que respecta a la obligación de usar una máscara. Por lo tanto, las máscaras FFP2 también deberían volver a ser obligatorias en interiores a partir de la mitad de la semana 12 y no solo en hospitales, transporte público y áreas de clientes de tiendas esenciales.

En hoteles, restaurantes y bares, los huéspedes ya no necesitan prueba de vacunación o pruebas. También se permite volver a celebrar en la discoteca. El toque de queda nocturno ya no está vigente. No hay límites superiores para los visitantes de los eventos.

El compromiso público planificado con la vacunación se ha suspendido: Austria fue el primer país de la Unión Europea en tomar una decisión sobre tal compromiso con la vacunación. El gobierno ha anunciado que limitará el número de pruebas gratuitas de coronavirus. El ministro de Salud, Johannes Rauch, dijo que a partir de abril, cinco pruebas PCR y cinco pruebas rápidas por mes serán gratuitas para todos los ciudadanos. Cualquier persona que se sienta enferma, así como las personas en hospitales, hogares de ancianos y hogares para ancianos, aún pueden hacerse la prueba con más frecuencia. La regla 3G se aplica a la entrada en Austria: esto significa que una prueba corona negativa es suficiente.

Bélgica

Corona Pass ha sido cancelado como condición de acceso para visitar restaurantes o eventos. Los requisitos de máscara también se han elevado considerablemente. En Bélgica, las máscaras solo deben usarse en el transporte público y en los centros de salud.

Ya no es necesario usar una máscara en tiendas, escuelas y oficinas. Esto es “recomendado” solo si no se puede mantener una distancia de 1,5 metros.

Holanda

A partir de la semana 12 del calendario, los Países Bajos cancelarán las últimas restricciones de corona restantes. Ya no será necesario usar máscaras en autobuses y trenes, y se cancelarán las pruebas antes de los eventos importantes. En el país de 17,5 millones de personas, tampoco existen requisitos de cuarentena: cualquier persona con un resultado positivo en la prueba debe quedarse en casa. Pero esto es solo una recomendación.

A partir del 23 de marzo, cualquier persona que ingrese desde un país Schengen ya no necesita presentar un pasaporte Corona digital. Los visitantes de fuera del espacio Schengen deben demostrar que han sido vacunados, probados o recuperados al ingresar.

paises escandinavos

Países escandinavos como Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia también han aumentado gradualmente sus reglas sobre el coronavirus. Desde la perspectiva de Corona, la vida al norte de la frontera entre Alemania y Dinamarca es posible prácticamente sin restricciones. En el centro de Copenhague, por ejemplo, no queda nada que indique una epidemia en curso. Sin embargo, en hospitales y hogares de ancianos, todavía hay recomendaciones separadas de precaución. Después de alcanzar su punto máximo en febrero, la tasa de infección se ha reducido drásticamente en gran parte del norte. Sin embargo, ahora hay menos pruebas en muchos lugares que antes.

Dinamarca: sin restricciones durante semanas Sofie Donges, ARD Estocolmo, 18.3.2022 12:06 p. m.

Inglaterra y el resto de Gran Bretaña

Ya no es necesario usar máscaras en autobuses y trenes en Inglaterra. Esto también se aplica a la mayoría de los demás lugares, con la excepción de los hospitales. Ya no se requieren certificados de vacunación o pruebas para las visitas de menores. Las regulaciones de cuarentena también se han relajado. Por ejemplo, las personas con Covid-19 en Inglaterra ya no están obligadas por ley a aislarse. Escocia, Gales e Irlanda del Norte también se están abriendo, aunque a un ritmo un poco más lento.

Francia

A pesar del creciente número de infecciones, las máscaras ya no son obligatorias en interiores. Esto también se aplica a las escuelas, tiendas y muchos negocios. Se deben seguir usando protectores bucales y nasales en el transporte público local, en hospitales y otros centros de atención médica. En hospitales y hogares de ancianos, las personas no vacunadas deben mostrar una prueba negativa o evidencia de recuperación para ser admitidas. Ya no se requiere prueba de vacunación para visitas a restaurantes, bares, cines, etc.

Francia: flexibilización de las medidas contra el coronavirus Julia Borotta, ARD París, 18 de marzo de 2022, 12:08 p. m.

Mallorca (España)

Casi todas las restricciones se han eliminado desde principios de marzo, incluidas las restricciones en la cantidad de visitantes, por ejemplo, en la gastronomía, la vida nocturna, los eventos culturales, deportivos y de otro tipo, así como en los hogares de ancianos. No obstante, sigue vigente la prohibición de fumar en las zonas exteriores de los restaurantes. El requisito de mascarilla en interiores también se sigue aplicando en toda España.

Corona en España: las reglas y el lugar Franca Wells, ARD Madrid, 18 de marzo de 2022, 12:14 h.

Italia

El 31 de marzo, Italia pondrá fin a la actual emergencia por coronavirus, eliminando así la mayoría de las restricciones. A partir de abril, los hoteles, el transporte público local y las tiendas no requerirán certificados 2G o 3G, es decir, prueba de vacunación, recuperación o pruebas.

A partir del 1 de mayo, el certificado llamado “Greenpass” también será revocado en Italia en todas las demás regiones y, por lo tanto, por completo. Hasta entonces, la segunda generación seguirá siendo obligatoria en lugares públicos como restaurantes, gimnasios, instituciones culturales o discotecas. En la región exterior, por otro lado, ya no se requiere prueba. La regla 3G se aplica a aviones y trenes de larga distancia hasta el 1 de mayo. No se aplicarán restricciones de entrada a los visitantes de eventos públicos: a partir de abril se permitirá la entrada de tantas personas como antes de la pandemia en cines, teatros, estadios deportivos, galerías y museos.

Las regulaciones de cuarentena se han eliminado casi por completo: en el futuro, las personas infectadas solo tendrán que autoaislarse y las personas en contacto, ya sea que estén vacunadas o no, pueden salir de sus hogares en cualquier momento.

Corona nuevas reglas en Italia Lisa Weiss, ARD Roma, 18.3.2022 12:16

Grecia

Se elevan los requisitos de mascarillas para exteriores. En el comercio de restauración y en los eventos que se celebren en recintos cerrados, se deberá aportar constancia de vacunación o cura. Ya no es necesario completar un formulario de registro de seguimiento de corona al ingresar.

Republica checa

Casi todas las métricas de corona también se han eliminado aquí, incluida la regla 2G de la gastronomía. La máscara FFP2 aún debe usarse en autobuses y trenes, así como en centros de salud y atención, pero no en tiendas minoristas.

Se han levantado las reglas de entrada para los ciudadanos de la UE. Ya no se aplican las obligaciones anteriores de presentación de informes, verificación y pruebas. El alivio también se aplica a los vacacionistas de Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. Los ciudadanos de la UE que llegan de un tercer país todavía necesitan ser vacunados, probados o recuperados.

Hungría

Ya nadie tiene que usar protección para la boca y la nariz en espacios interiores accesibles al público y en el transporte público. El requisito de máscara se aplica solo a hospitales y hogares de ancianos. Los grandes eventos pueden caer sin un número máximo de visitantes. Desde el pasado verano no ha habido restricciones de entrada ni regla 3G para la gastronomía.