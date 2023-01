Preocupado por Richard “Mörtel” Lugner (90): el estricto reposo en cama del empresario de la construcción | entretenimiento

El gigante de la construcción Richard “Mortle” Loughner está tirado en el suelo. El hombre de 90 años ha estado luchando con su salud durante meses, ¡y ahora se le ha recetado reposo absoluto en cama!

“A fines de septiembre me resfrié y me enfermé durante un viaje de siete horas a Dresden y Leipzig y conduje de regreso al día siguiente”, explica Lugner BILD desde el lecho del enfermo. “Después de eso me acosté en la cama durante varios días”.

para él 90 cumpleaños El 11 de octubre, además de Navidad y Año Nuevo, el magnate de la construcción trató de celebrarlo lo mejor que pudo, a pesar del fuerte frío, y también mantuvo una que otra fecha significativa. Pero: “Antes y después de estar en la cama”, dice Lugner. “Seguí levantándome y nunca me recuperé realmente. Una vez que me sentí un poco mejor, volví a acelerar a fondo y pospuse todo”.

Durante unas vacaciones de dos semanas en las Maldivas, el magnate de la construcción quiso finalmente recuperarse nuevamente alrededor de los 30 grados y comenzar el nuevo año lleno de energía. “No lo logré”, dijo Mortel a BILD. “Ahora también sufro de bronquitis aguda”.

Richard Loughner quiere, y debe hacerlo por consejo médico, permanecer en cama hasta que esté realmente sano de nuevo. Foto: privada

Loughner tuvo que cancelar sus apariciones previstas hoy en el Confectioner’s Ball del Hofburg de Viena y en el Press Ball del sábado en Berlín.

Le dijo a Bild: “¡Ahora me quedaré en la cama hasta que esté bien! Espero estar en forma pronto”.

Se espera que el reposo en cama prescrito haga que el magnate de la construcción se recupere rápidamente. El 16 de febrero, después de la pausa de dos años de Corona, el famoso Baile de la Ópera de Viena finalmente se llevará a cabo nuevamente.

Y sería pan sin mantequilla sin Richard Loughner y su estrella invitada sorpresa (que aún no se ha anunciado este mes).