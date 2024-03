Trump enojado con el Departamento de Justicia: “Interferencia en las elecciones”

Página principal Política

de: Simón Schroeder

Trump ataca al Departamento de Justicia y exige el aplazamiento de los procedimientos judiciales por la cuestión de los documentos. El proceso debería comenzar sólo después de las elecciones presidenciales.

PALM BEACH – En su forma habitual, Donald Trump arremetió contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos el domingo 3 de marzo, a través de su plataforma interna de redes sociales, Truth Social.

“Estamos en plena elección. El supermartes se acerca pronto. Y según las indicaciones del Departamento de Justicia, no deberían procesarme”. El expresidente, como de costumbre, se quejó de su trato injusto en los casos judiciales. gritar, esta vez en mayúsculas: “Esto es una interferencia electoral y debe detenerse en los tribunales”.

Trump quiere retrasar el proceso de documentación y pide que comience solo después de las elecciones presidenciales

Trump se refiere aquí a su próximo caso judicial sobre la cuestión de los documentos. El expresidente llevó varios documentos que habían sido clasificados como clasificados a su finca Mar-a-Lago en Palm Beach después de su presidencia. Los documentos no estaban debidamente protegidos y no debían salir de la Casa Blanca. En total, Trump deberá comparecer ante los tribunales por 40 cargos Semana de noticias mencionado.

El viernes, Trump y sus abogados intentaron posponer el inicio del juicio hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre. La fecha actual de inicio del juicio es el 20 de mayo, pero el equipo legal de Trump considera “injusto” el inicio de las audiencias. “Seguimos creyendo que un juicio preelectoral está mal y no debe llevarse a cabo. No hay ninguna razón por la que este proceso no pueda comenzar antes de finales de noviembre”, dijo al tribunal el abogado de Trump, Todd Blanche.

Parece que es posible un retraso en el juicio a Trump y aún no se ha fijado fecha

Cartas de noticias Según Jack Smith, fiscal especial en el caso Mar-a-Lago, propuso el 8 de julio como fecha alternativa de inicio del juicio. El equipo de Trump se mostró cooperativo y sugirió el 12 de agosto como posible segunda fecha para iniciar el proceso si éste debía comenzar antes de las elecciones presidenciales. La jueza Eileen Cannon aún no ha decidido una fecha de inicio definitiva.

Sin embargo, parece probable que el juez Cannon le conceda a Trump un indulto hasta después de las elecciones presidenciales. En uno cnnEn una entrevista el sábado (2 de marzo), Renato Mariotti, ex fiscal, dio su valoración. “Hay muchos juicios penales por delante, y cuando se trata de Mar-a-Lago, la jueza Eileen Cannon ya ha indicado su voluntad de hacer avanzar este juicio y darle al equipo de Trump la mayor libertad posible”.

Continuó diciendo que no consideraba realista que un juez impusiera un juicio antes de las elecciones. “Me resulta difícil imaginar que ella lo arrinconará, sobre todo porque los documentos secretos representan un elemento complejo que le da la oportunidad de retrasar aún más el proceso”.

Trump vs. Haley el próximo Súper Martes

El supermartes del 5 de marzo marca el clímax de las primarias republicanas. Ese día, 15 estados eligen al próximo candidato presidencial. En total, en las primarias se puede obtener alrededor de un tercio de los votos de los delegados, o 874 votos. Esto significa que es teóricamente posible que Trump sea confirmado como candidato presidencial una o dos semanas después del Supermartes y obtenga los 1.215 votos de delegados necesarios.

Nikki Haley quiere seguir ofreciendo a los votantes republicanos una alternativa a Trump, al menos hasta el supermartes. Según las encuestas, el expresidente no podrá frenarse el supermartes, pero el hombre de 52 años aguanta por ahora. (más seguro)