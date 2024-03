Noticias de Ucrania: Explosión de un puente cerca de una ciudad rusa

Página principal Política

El puente Al Qurum estará cerrado al tráfico por segundo día consecutivo. Ataques rusos en la región de Sumy. Teletipo de noticias sobre la guerra de Ucrania.

Crimea visión: Rusia cierra el puente de Crimea en la guerra de Ucrania

visión: Rusia cierra el puente de Crimea en la guerra de Ucrania varios Batallas : Rusia y Ucrania libran feroces combates

: Rusia y Ucrania libran feroces combates Más difícil Ataque de avión no tripulado : El número de muertos en Odesa sigue aumentando

: El número de muertos en Odesa sigue aumentando La información procesada aquí procede de medios de comunicación y agencias de noticias internacionales, pero también de los bandos beligerantes en Rusia. y ucrania Y también lo son sus aliados. En particular, información sobre las pérdidas de los ejércitos involucrados. guerra de ucrania No se puede verificar de forma independiente.

Actualización del 4 de marzo a las 19:50 horas: La Comisión de la UE quiere promover la producción de armas en la Comunidad. “Tenemos que (…) pasar a una economía de guerra”, afirma el Comisario de Industria, Thierry Breton. “En el contexto geopolítico actual, Europa debe asumir una mayor responsabilidad por su seguridad”, explica, teniendo en cuenta también la posibilidad de que Donald Trump sea elegido presidente de Estados Unidos. Trump ha cuestionado el compromiso de la OTAN de brindar asistencia a los estados miembros que, en su opinión, gastan muy poco en armamento.

Actualización del 4 de marzo a las 6:19 p.m.: Lituania se suma a la iniciativa checa de comprar munición para Ucrania. Así lo anunció la primera ministra Ingrida Simonetti. Deja abierta la cuestión del importe de la contribución de su país a la compra de municiones.

La entrega de misiles alemanes Taurus no cambió las reglas del juego en la guerra de Ucrania

Actualización del 4 de marzo a las 15:55 horas: El activista de la oposición rusa y experto militar Ruslan Leviev, quien también es el fundador del equipo de investigación militar “Conflict Intelligence Team”, no considera que el posible lanzamiento de misiles alemanes Taurus sea un “cambio de juego” contra la guerra de agresión de Rusia. Según la agencia de noticias Unian, Levyev dijo esto al canal de televisión ucraniano “Bild”.

“Los misiles alemanes Taurus ayudarán a las fuerzas ucranianas a mejorar la situación táctica en ciertos lugares y bajo ciertas condiciones, pero es poco probable que cambien el curso de la guerra”, dijo Leviev. Para cambiar toda la situación de la guerra, también se deben tener en cuenta factores como el entrenamiento de las fuerzas terrestres, la defensa aérea y la disponibilidad de armas adicionales.

Drone naval ucraniano Magura V5: Kiev quiere mejorar aún más el arma eficaz

Actualización del 4 de marzo a las 14:15: Ucrania quiere reforzar su dron marítimo Magura V5. Así lo anunció el jefe de los servicios secretos ucranianos, Kirlo Budanov, según la agencia de noticias “Unian”. El dron naval había participado anteriormente en la destrucción de buques de guerra y petroleros rusos, así como en varios ataques al puente de Crimea. Según Budanov, los equipos ucranianos ahora quieren equipar el dron con defensa aérea para evitar que sea derribado antes de que alcance su objetivo. Aunque se trata de una “tarea difícil”, también es factible.

Actualización del 4 de marzo a las 12:25 p.m.: Según el ex presidente Dmitry Medvedev, Rusia quiere actuar con moderación tras la grabación de una supuesta conversación entre oficiales del ejército alemán sobre los misiles de crucero Taurus. Medvedev dijo el lunes (4 de marzo), según informó la agencia de noticias, que el gobierno de Moscú no olvidará el incidente. ñandú En el Foro de la Juventud del Sur de Rusia.

Medvedev continuó diciendo que las negociaciones de paz con el actual gobierno ucraniano son imposibles. Los nuevos dirigentes de Kiev primero deben darse cuenta de la “nueva realidad” antes de que puedan tener lugar las conversaciones. Medvedev describió a Ucrania como parte de Rusia. No es posible revivir la Unión Soviética. Pero las “partes históricas” de Rusia deben “regresar”. Una persona cercana al presidente Putin calificó de muy malas las relaciones de su país con Estados Unidos. Las tensiones son peores que durante la crisis de los misiles cubanos en 1962. Medvedev expresó la opinión de que las fuerzas especiales y los asesores militares estadounidenses estaban librando una guerra contra Rusia.

Explosión de un puente cerca de una ciudad rusa: Ucrania da detalles

Actualización del 4 de marzo a las 11:30 a. m.: Ucrania ha comentado ahora sobre el atentado con bomba en el puente ferroviario. La inteligencia militar ucraniana dijo: “El Consejo de Derechos Humanos confirma que el puente ferroviario sobre el río Chapaevka en la región rusa de Samara se ha vuelto inutilizable”. Como consecuencia de ello, el puente resultó dañado aproximadamente a las 6:00 horas (hora local, 3:00 horas CET) cuando parte de su estructura fue arrastrada por el viento.

Soldados ucranianos disparan granadas de mortero contra posiciones rusas cerca de Bakhmut. (Avatar) © Madeleine Kelly/DPA

HUR explicó que Rusia utilizaba el ferrocarril “para transportar material militar, especialmente explosivos, que se fabricaban en una fábrica de polímeros en la ciudad de Chapaevsk”. La agencia de inteligencia añadió que el puente estaría fuera de servicio “por un largo período de tiempo”.

Ataques en la guerra de Ucrania: Los pilares de un puente ferroviario en Rusia resultan dañados por una explosión

Actualizado desde el 4 de marzo a las 10:10 a.m.: Según la compañía ferroviaria regional, en la explosión que se produjo en un puente ferroviario no se produjeron víctimas. En consecuencia, el incidente fue el resultado de una “intervención de personas no autorizadas”. Un “artefacto explosivo” dañó una columna de un puente ferroviario sobre el río Chapaevka en el tramo entre las ciudades de Zvezda y Chapaevsk, informó la agencia oficial de noticias. TAS De los departamentos de servicios de emergencia. La compañía ferroviaria local añadió: “El tráfico ferroviario en este tramo está actualmente suspendido”.

Inicialmente las autoridades no proporcionaron ninguna información sobre la causa del accidente. Desde que Moscú inició su ataque a Ucrania en febrero de 2022, se han denunciado varios actos de sabotaje en líneas ferroviarias en Rusia. Moscú ha acusado repetidamente a Kiev de responsabilidad.

Explosión cerca de una ciudad rusa: el puente ferroviario resultó afectado

Actualización del 4 de marzo a las 8:35 a. m.: El accidente ocurrió cerca de la ciudad rusa de Samara, según un informe de la Agencia Rusa de Noticias RIA Novosti Según los informes, se produjo una explosión en un puente ferroviario. La agencia depende de los servicios de emergencia. Al principio no se sabía si hubo víctimas ni cuál era el trasfondo del atentado. Samara se encuentra a unos 1.000 kilómetros al suroeste de Moscú.

Tanques, drones y defensa aérea: armas para Ucrania Ver la serie de imágenes

La situación actual en la guerra de Ucrania: Rusia sufre grandes pérdidas

Actualización del 4 de marzo a las 8:00 a. m.: Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, las defensas aéreas ucranianas derribaron siete aviones de combate rusos la semana pasada. Según el Estado Mayor en Kiev, la Fuerza Aérea rusa ha perdido 347 aviones y 325 helicópteros desde el comienzo de la invasión de Ucrania. Mientras tanto, el Estado Mayor ucraniano proporciona otras cifras:

Soldados: 417,950

417,950 tanque: 6648

6648 Vehículos blindados de combate: 12.660

12.660 Sistemas de artillería : 10.210

: 10.210 Múltiples lanzacohetes: 1004

1004 Sistemas de defensa aérea: 698

698 Aviones: 347

347 helicóptero: 325

325 Drones : 7845

: 7845 Barcos/barcos : 25

: 25 Equipamiento para turismos y camiones cisterna: 13.374

fuente: Estado Mayor ucraniano de 4 de marzo. La información sobre las pérdidas rusas proviene del ejército ucraniano. No se puede verificar de forma independiente. La propia Rusia no proporciona ninguna información sobre sus pérdidas en la guerra de Ucrania.

Rusia vuelve a cerrar el puente de Crimea en la guerra de Ucrania

Actualizado desde el 4 de marzo a las 6:55 a. m.: Las autoridades rusas volvieron a cerrar el puente de Crimea esta mañana. El puente también estuvo cerrado al tráfico el día anterior debido a informes de explosiones en Feodosia. El Ministerio de Defensa ruso afirmó más tarde que las fuerzas rusas interceptaron 38 drones ucranianos sobre la Crimea ocupada durante la noche. Las autoridades no explicaron el motivo del nuevo cierre.

Continuaron los intensos combates en los sectores del frente de la guerra de Ucrania.

Primer informe del 4 de marzo: KIEV – Las fuerzas rusas y ucranianas se enfrentaron nuevamente en intensos combates en diferentes sectores del frente en el este y el sur de Ucrania. El Estado Mayor de Kiev anunció en su informe sobre la situación del domingo por la tarde que el domingo se registraron 68 combates. Especialmente en el este, las unidades rusas intentaron varias veces avanzar hacia Kubyansk y Limansk. Agregó que los ataques fueron repelidos.

La guerra de Ucrania se cobra muchas víctimas en Odessa

Tras el grave ataque perpetrado por un dron ruso el sábado por la noche, el número de muertos en la ciudad de Odessa, en el sur de Ucrania, ascendió a doce. El gobernador de la región de Odessa, Oleh Kiper, dijo a través de Telegram que los cuerpos de dos niños, un niño de 10 años y su hermana de ocho, fueron recuperados de entre los escombros el domingo.

Hace unas horas, según Kiper, se recuperaron de debajo de los escombros los cuerpos de una mujer y un bebé. El bebé no tenía ni un año. Esto eleva a cinco el número de niños muertos en este ataque en Odessa. El dron ruso se estrelló contra un edificio de apartamentos de nueve pisos en la ciudad portuaria del Mar Negro.

Rusia ataca una ciudad en el este de Ucrania en la Guerra de Ucrania

Según los informes iniciales, al menos 16 personas resultaron heridas en un ataque ruso a la ciudad de Korakhov, en el sureste de Ucrania, el domingo por la tarde. La Agencia de la Unión Ucraniana informó que la bomba aérea guiada destruyó varias casas en la ciudad ubicada en la región de Donetsk. El estado de dos de los heridos fue calificado de crítico. (hablar con agencias)