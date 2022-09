Hermosa espía: Maria Adela – ¿La rusa Mata Hari en Nápoles?

Durante cinco años, la bella María Adela ha estado espiando a oficiales de la OTAN y de Estados Unidos bajo un nombre falso. Los engaña, los encanta y penetra más y más en sus círculos. No está claro qué información está transmitiendo realmente. Justo como donde está.

María Adela Kohfeldt Rivera tiene treinta y tantos años, es delgada, alta, morena, abierta y cortés. De 2013 a 2018, vive en Nápoles, frecuenta principalmente clubes en bases de la OTAN y bases militares estadounidenses estacionadas allí y dirige a los jefes de varios oficiales de alto rango. Lo que los caballeros no saben: La bella María Adela es una agente de la KGB cuyo verdadero nombre es Olga Koloboa. Fue el resultado de diez meses de investigación de la plataforma de investigación Bellingcat, The Insider, Spiegel y el diario italiano La Repubblica.

El diario italiano escribió que Olga o Maria Adela fueron “la protagonista de la operación de espionaje ruso más espectacular en Italia”. Pero también agrega: “No pudimos rastrear qué información pudo obtener y si pudo plantar virus en las computadoras y teléfonos móviles de sus amigos”.

La misteriosa muerte de su marido.

Los medios italianos comparan a Adela con la leyenda Mata Hari. (Foto: Imágenes de Imago/Artepics)

La historia cautiva a los italianos. Por otro lado, porque María Adela, con todos sus secretos y estrategias de seducción, nos recuerda a la moderna Mata Hari. Por otro lado, debido a que en Italia se elegirá un nuevo parlamento el 25 de septiembre, siempre hay noticias y rumores que se refieren a los esfuerzos de Moscú por influir en la campaña electoral. Hace unos días, apareció otra pieza del rompecabezas en esta historia. Se trata de la misteriosa muerte de su esposo, Danilo Alfredo Muñoz Pogorilzo, de 30 años, de madre rusa y padre ítalo-ecuatoriano. En julio de 2012, María Adela y Danilo Alfredo se casaron cerca de Roma. Poco tiempo después, el hombre enfermó y murió exactamente un año después de la boda. Se dice que su familia solo se enteró de este matrimonio luego de que se revelara la verdadera identidad de María Adela y ahora quiere saber si la muerte de Danilo tiene algo que ver con su profesión.

El cuento de hadas con la madre del cuervo.

María Adela les contó a sus amigos de Nápoles que nació el 1 de septiembre de 1978 en la ciudad peruana del Callao. Su padre era alemán, su madre era de Perú. Cuando tenía menos de dos años, su madre la llevó a Moscú para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la madre tuvo que regresar repentinamente a Perú y dejar a su hija al cuidado de unos amigos en Moscú. Debería haber sido temporal, pero la madre nunca volvió a aparecer.

Sin embargo, eso fue una ilusión. La investigación reveló que en 2005, el abogado de Lima presentó una solicitud de ciudadanía para María Adela ante las autoridades locales. También adjunte un certificado de nacimiento y un certificado de bautismo. Según su acta de bautismo, fue bautizada en Callao, en la Iglesia Cristo Libertador. Pero la iglesia no existía en ese momento, solo se construyó nueve años después. Las autoridades peruanas rechazaron la solicitud. Sin embargo, los rusos no se desanimaron por esto, y en 2006 emitieron un pasaporte a María Adela con precisamente estos datos. Fue clasificada como “especialista líder” en una de las universidades de Moscú.

María Adela viaja inicialmente entre Francia, Italia y Malta. En la isla, en 2010, conoció al ex editor en jefe de la revista femenina británica “Cosmopolitan”, Marcel Dargi-Smith. Le dijo a D’Argy Smith que toma un curso de gemas en París, pero que a menudo viene a Malta porque su novio vive allí.

Desde 2013 está en Italia. Primero en Ostia, cerca de Roma, donde vive en condiciones más bien modestas y abre una empresa que procesa piedras preciosas. Dos años más tarde, se mudó a Nápoles y residió en el elegante barrio de Posillipo. Aquí abrió una tienda conceptual muy exclusiva en 2016.

estrategia del topo

Su trabajo no genera mucho dinero, pero todavía organiza fiestas y eventos una y otra vez. Sus amigos y conocidos, incluida la coronel Sheila Bryant, entonces inspectora general de las fuerzas militares estadounidenses en Europa y África, se preguntan constantemente: “¿De dónde sacan todo ese dinero?” La historia con la madre tampoco parece creíble. Por ejemplo, Sheila Bryant pregunta: “¿Por qué una madre abandonaría a su hijo en la Unión Soviética?”

Mientras tanto, María Adela, como un topo, se va abriendo camino cada vez más en los círculos de los líderes de la Alianza Atlántica. Se convirtió no solo en miembro, sino también en secretaria del exclusivo club de Leones “Nápoles Monte Novo”, que fue fundado por los oficiales de la base de la OTAN Lago Patria. Los miembros pertenecen casi exclusivamente a las bases de la OTAN y VI. La Flota de la Marina de los EE. UU., que es un objetivo particularmente popular para los rusos. El Club de Lyon se ha convertido en la telaraña en la que se entrelazan amigos y amantes.

El 15 de septiembre de 2018 María Adela desapareció y fue tragada por la tierra. Los amigos intentan contactarla a través de las redes sociales, preguntando a su último amigo, del cuartel general de la OTAN, y bombardeándolo con correos electrónicos. Pero en vano.

“Quiero que sepas que te extraño por siempre”

Recibió la señal de vida de Moscú solo el 19 de noviembre. En una carta escrita en italiano e inglés, explicó que tenía cáncer: “La verdad debe salir a la luz. El cabello comienza a crecer nuevamente después de la quimioterapia, todavía muy corto, pero al menos”. También incluía una foto de ella con cabello corto y rubio. Luego, solo dio una señal de vida: en diciembre de 2018, Adela le envió un mensaje de texto al ex editor en jefe de “Cosmopolitan”: “Hay muchas cosas que no puedo decir o explicar (y probablemente no lo haré). Pero tú Deberías saber, te extraño por siempre”.

Pero, ¿qué impulsó a Maria Adela a hacer un vuelo tan rápido a Moscú? Era su pasaporte. Tenía el mismo número de serie que el servicio militar ruso usaba para los pasaportes de otros clientes. Agentes que, como reveló la investigación de Belinkat y The Insider en ese momento, estuvieron involucrados en ataques de envenenamiento contra el fabricante de armas búlgaro Emilian Gebrev y el espía ruso Sergei Skripal. La noticia se publicó el 14 de septiembre, un día después de que María Adela viajara a Moscú.

Su verdadera identidad solo quedó clara después de una larga y minuciosa investigación y comparación de fotografías. De ello se desprende que el verdadero nombre de María Adela Kohfeldt Rivera es Olga Kolobowa, nacida en 1982 y que su padre fue un coronel que recibió numerosas condecoraciones por sus servicios nacionales en Angola, Irak y Siria. Sin embargo, la propia María Adela aportó la última prueba de su identidad: la foto de perfil de la cuenta de Whatsapp de Olga Koloboa es la misma que envió a sus amigos de Nápoles tras su precipitada marcha.