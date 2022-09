Jeff German: reportero de investigación apuñalado en Las Vegas | Noticias

Durante años, ha estado investigando el crimen organizado, y ahora él mismo puede haber sido víctima de él.

El periodista de investigación Jeff German (69) fue encontrado muerto a puñaladas frente a su casa de apuestas en Las Vegas el sábado. Previamente, se dijo que el periodista tuvo una fuerte discusión con otra persona.

“Creemos que la disputa ocurrió fuera de la casa”, dijo el Departamento de Policía de Las Vegas. “Tenemos algunas pistas y estamos rastreando a un sospechoso, pero aún no lo hemos encontrado”, dijo la portavoz Dore Corinne.

Durante dos décadas, German ha cubierto casos judiciales, políticos y de crimen organizado en el estado estadounidense de Nevada. En 1997, él y un colega informaron por primera vez del asesinato del mafioso Herbert “Fat Herbie” Blitzstein en Las Vegas.

Ha estado escribiendo para Review Journal desde 2010. El editor en jefe Glenn Cook insinuó que a pesar de su escritura sensible, su reportero no planteó preocupaciones de seguridad.

“Estábamos devastados porque perdimos a Jeff. Era uno de los mejores trabajadores de las noticias. Es difícil imaginar cómo sería Las Vegas si no hubiera llevado la luz a los lugares más oscuros a lo largo de los años”, dijo Cook con un suspiro.

El caso es una prioridad para la policía. La LVMPD clasificó el asesinato como un “caso mayor”. Esto permite aumentar los recursos necesarios para resolver el problema.

No fue el único reportero alemán asesinado de manera sorprendente este fin de semana. El periodista árabe-israelí Nadal Igbariya, de 44 años, fue asesinado por una bala en su automóvil el domingo por la noche.

El primer ataque no fue a una vida forzada. El año pasado, hombres armados no identificados dispararon más de 50 balas contra la casa de un periodista que escribió por última vez para el sitio de noticias Our Town. En ese momento, ni él ni su esposa o hija resultaron heridos.