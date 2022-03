Guerra de Ucrania: ‘Nunca había visto algo así’: Rusia usa un dispositivo misterioso

paraLucas Rugala Cerrar

En la guerra de Ucrania, Rusia parece confiar en una tecnología previamente desconocida. Un oficial de inteligencia de EE. UU. cree que sabe lo que hay detrás.

Kiev / Moscú – Im guerra de ucrania– El jefe de policía de un pequeño pueblo al oeste de Luhansk recientemente hizo serias acusaciones. Se informa que el ejército ruso utilizó bombas de fósforo, cuyo uso está prohibido contra civiles, alega Oleksiy Beluchitsky. Pero es posible que se haya utilizado un dispositivo previamente desconocido. Se dice que la inteligencia estadounidense ha hecho un descubrimiento sorprendente.

aparentemente usado Rusia* En la guerra, los misiles con trampas explosivas superan a los radares y antimisiles, nunca antes vistos. The New York Times informó, citando a un funcionario de inteligencia.

Guerra de Ucrania: Rusia usa un nuevo tipo de truco: “Nunca había visto algo así antes”

Según el funcionario, que pidió no ser identificado, el ejército ruso lanza misiles Iskander-M fuera de los límites de los lanzadores móviles. Los misiles, que pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 500 km, están equipados con trampas explosivas que se lanzan cuando son atacados por los sistemas de defensa aérea. Miden unos 30 cm de largo, tienen forma de flecha, son de color blanco con un acabado naranja. Cada señuelo está equipado con electrónica y produce señales de radio para bloquear los radares ucranianos. Se supone que los radares determinan la ubicación de los misiles Iskander-M. Además, los cuerpos contienen fuentes de calor para atraer los misiles entrantes. El uso de estas trampas explosivas puede explicar por qué las defensas aéreas de Ucrania tienen dificultades para interceptar los misiles Iskander de Rusia.

Las imágenes de estas trampas explosivas se difundieron en las redes sociales. Richard Stevens, que sirvió en el ejército británico durante 22 años antes de convertirse en especialista civil en bombas, compartió fotos del cadáver en una página CAT-UXO que lanzó hace 11 años. El sitio es una base de datos de objetos explosivos. Incluso el veterano Stevens dijo: “Nunca antes había visto algo así”, al igual que otros usuarios del sitio.

Guerra de Ucrania: trampas explosivas en misiles rusos que recuerdan a la Guerra Fría ‘Breaking Aids’

Según Stevens, los cuerpos son similares a la llamada “ayuda revolucionaria” conocida desde la Guerra Fría desde la década de 1970. Las ojivas nucleares que lo acompañan están diseñadas para eludir los sistemas de defensa antimisiles, lo que permite que las ojivas encuentren su objetivo. Según el funcionario de inteligencia anónimo, aún no se ha documentado el uso de nuevas trampas explosivas rusas en armas como los misiles Iskander-M con ojivas regulares.

Jeffrey Lewis, profesor de no proliferación nuclear en el Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury en California, le da al New York Times razones para usar trampas explosivas, que parece que no hemos visto antes. Por un lado, el uso muestra un grado de negligencia por parte del ejército ruso. Rusia sabe que estas cosas inevitablemente serán examinadas por los servicios de inteligencia occidentales. Por otro lado, también se puede reconocer la urgencia por parte de la dirección militar de ganar la guerra. También es muy poco probable que Rusia haya vendido los misiles equipados con trampas Iskander en el extranjero, ya que la tecnología parece estar todavía cerca. "Creo que hay algunas personas muy emocionadas en la comunidad de inteligencia de EE. UU. en este momento", dice. (lg)