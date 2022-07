Guerra de Ucrania: “terror definitivo”: Rusia se prepara para una gran ofensiva en la región de Kharkiv

Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado requieren dicho consentimiento como proveedores externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Puedes encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través de la palanca y Privacidad en la parte inferior de la página.

Después de bombardear un edificio de apartamentos en la región de Donetsk con al menos 15 civiles muertos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky amenazó a los rusos. Después de tales ataques, no podrán decir que no saben nada”.

DrSegún información ucraniana, la artillería rusa ha atacado a gran escala la ciudad de Kharkiv y se prepara para una gran ofensiva en el este del país. El Estado Mayor de Ucrania anunció el lunes por la mañana que se estaban utilizando lanzacohetes y tanques. Ya había comenzado una verdadera ola de bombardeos que afectaba a varias ciudades del este. Esto es en preparación para un gran ataque ruso.

El gobernador Ole Senehubov escribió en Telegram que se dispararon tres misiles contra edificios puramente civiles. “Esto es terrorismo absoluto”, escribió. Uno de los misiles destruyó una escuela, el segundo un edificio de apartamentos y el tercero cerca de un almacén. El gobernador escribió que, según los hallazgos preliminares, seis personas murieron y 31 resultaron heridas. Decenas resultaron heridas, incluidos varios niños de entre 4 y 16 años.

La región de Kharkiv se encuentra al oeste de Luhansk y Donetsk. Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania después de la capital, Kyiv.

Un edificio en Kharkiv fue alcanzado por la artillería rusa el lunes. Crédito: AFP/Sergey Bobok

Y en Shasiv Yar, donde los cohetes alcanzaron un edificio de apartamentos de cinco pisos el sábado por la noche, unas dos docenas de personas siguen desaparecidas, incluido un niño. Al menos 18 personas murieron. El presidente Volodymyr Zelensky amenazó a los soldados rusos con consecuencias. “El castigo es inevitable para todos los asesinos rusos”, dijo Zelensky.

En el edificio de apartamentos destruido en Chasiv Yar todavía hay un sofá en las ruinas. Fuente: dpa / Nariman Al-Mufti

El ataque a la zona residencial demostró una vez más que las fuerzas rusas fueron asesinadas deliberadamente en las zonas residenciales. “Después de tales ataques, no podrán decir que no sabían o que no entendieron nada”, dijo el jefe de Estado ucraniano en su discurso de video el lunes por la noche.

Kyiv planea lanzar un contraataque en Kherson y Zaporizhia

Al mismo tiempo ordenó a su ejército restaurar los territorios ocupados en el sur del país. Los civiles fueron nuevamente llamados a huir. La viceprimera ministra, Irina Weryshuk, dijo que los residentes de las regiones de Cherson y Zaporizhia deben abandonar sus hogares con urgencia, si es necesario, en dirección a Crimea en el Mar Negro, que Rusia ha anexado desde 2014.

Fuente: Infografía Mundo

El ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, dijo al periódico británico “Sunday Times” que Zelensky había ordenado al ejército restaurar las tierras ocupadas en el sur con la ayuda de armas occidentales. En particular, las áreas costeras son de gran importancia para la economía ucraniana.

Las fuerzas rusas dijeron que atacaron depósitos de armas ucranianos donde se almacenaban piezas de artillería M777 estadounidenses. Rusia ha estado tratando durante algún tiempo de destruir los suministros al ejército ucraniano de los países de la OTAN. Según información de los servicios de seguridad europeos, hasta el momento estos intentos no han tenido especial éxito.

Miles de personas ya han muerto en la guerra más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Millones de ucranianos huyeron de los combates. Más de 5,5 millones de ellos huyeron al extranjero.

