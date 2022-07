Mantenimiento de Nord Stream 1: ¿Gazprom suministrará más gas a través de Ucrania?

Estado: 12/07/2022 13:49

Debido al mantenimiento de Nord Stream 1, Gazprom dice que está transportando más gas a Europa occidental a través de Ucrania. Pero la Agencia Federal de Redes dice: Será posible entregar cantidades significativamente mayores.

Según el gigante energético ruso Gazprom, está suministrando más gas a Europa a través de Ucrania. Según la empresa estatal rusa, el volumen entregado a través del punto de entrada de Sudscha hoy es de 41,3 millones de metros cúbicos después de los 39,4 millones del lunes. Ucrania rechazó una solicitud para bombear gas también a través del punto de entrada de Sochranovka.

Sin embargo, la Agencia Federal de Redes no está convencida por las cantidades suministradas. La autoridad acusa al gobierno de Moscú de no utilizar métodos de entrega alternativos por motivos políticos. “El gas ya no fluye a través de Nord Stream desde el lunes por la mañana. Rusia ahora suministra a Alemania solo a través del gasoducto Transgas a través de Ucrania”, dice Klaus Muller, jefe de la Agencia Federal de Redes, la Red de Liberación de Alemania (RND). El gobierno de Moscú puede aumentar el volumen de entregas a través de Ucrania en cualquier momento para cumplir con sus obligaciones contractuales. Pero está claro que Vladimir Putin carece de la voluntad política para hacerlo”.

“No tengo información confidencial”

Sin embargo, Mueller dijo que Rusia tendrá que mostrar sus colores en las próximas dos semanas. “Si las turbinas de gas a las que se les da servicio en Canadá se reinstalan antes de que finalice el mantenimiento de Nord Stream el 21 de julio, Rusia no tendrá excusa para seguir restringiendo el suministro de gas”.

Desde el lunes, no se ha entregado nada a través de la última ruta de gas natural más importante de Rusia, Nord Stream 1, a Alemania. No se transportará gas a través del gasoducto a Alemania durante diez días. En Alemania, existe la preocupación de que el gasoducto no se reinicie después del trabajo de mantenimiento y que se quede sin gas en el invierno.

Este año ya ha demostrado el alcance de las posibles entregas a través del gasoducto TransGas. A fines de marzo/principios de abril, Rusia entregó 707 millones de metros cúbicos de gas natural a Europa a través del gasoducto en una semana, más de 100 millones de metros cúbicos por día, que es dos veces y media el volumen actual.

El ministro federal de Economía, Robert Habeck, espera recibir más envíos de gas de Rusia después de que finalicen los trabajos de mantenimiento. “No tengo información clasificada de ninguna manera”, dijo anoche. temas diarios. “Es posible. También existe la posibilidad de que no suceda. Tendremos que esperar y ver”.

El relleno sigue subiendo

A pesar de la reciente caída significativa en los nacimientos Las instalaciones de almacenamiento de gas en Alemania continuaron llenándose a un ritmo saludable. Una mayor entrega de GNL a Europa y un uso más económico de materias primas caras por parte de los clientes de gas natural ya podrían tener un impacto.

En promedio durante la última semana, el nivel aumentó 0,3 puntos porcentuales por día a 64,38 por ciento el domingo, con el flujo de gas Todavía no completamente estancado por Nord Stream 1. A un ritmo constante, los objetivos de la Ley de Almacenamiento de Gas se pueden lograr en un 80 por ciento para el 1 de octubre y en un 90 por ciento para el 1 de noviembre. Sin embargo, aún no está claro en qué medida se ralentizará el crecimiento en el llenado de la memoria por el momento.

En el punto de comercio de gas más importante de Europa TTF, los precios volvieron a subir hoy después de un breve período de debilidad. El precio del gas natural para los próximos seis meses osciló entre 170 y 180 euros por megavatio-hora. Esto equivale a 17 a 18 centavos por kilovatio-hora. Sin embargo, además de los costos del gas puro, El margen de beneficio para las instalaciones seleccionadas del cliente y un conjunto de tarifas adicionales impuestas por el gobierno aditivos, que juntos pueden ascender a más de una moneda de diez centavos por kilovatio-hora.

Schulz cuenta con la solidaridad europea

En sus propias palabras, el canciller Olaf Schultz confía en que los países de la UE se ayudarán mutuamente si hay escasez de gas en otoño o invierno. “Por supuesto que tenemos que mostrar solidaridad en Europa”, dijo en Berlín después de una reunión con el primer ministro esloveno, Robert Golub. “Estoy seguro de que podemos hacer eso”, agregó.

Golub había enfatizado previamente que los países pequeños de la UE como Eslovenia podían contar con ayuda. Ningún país puede manejar la crisis energética solo, y las soluciones solo se pueden encontrar dentro de la Unión Europea. El comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Terry Breton, había advertido anteriormente que los 27 países de la UE no deberían, como en el caso de la pandemia de Corona, desarrollar respuestas nacionales en caso de una emergencia que afecte a todos.