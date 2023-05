guerra | Drones de combate sobre Moscú: Estados Unidos hace una declaración clara

Día 462 desde el comienzo de la guerra: Gran Bretaña cree que los ataques en suelo ruso están justificados. La Casa Blanca no está de acuerdo. Toda la información en el blog de noticias.

23:20: Después de los ataques con drones en Moscú, el gobierno de EE. UU. reiteró que no apoyaría ataques dentro de Rusia. “Hemos hecho declaraciones claras a los ucranianos no solo públicamente sino también en privado, pero no queremos empantanarnos en hipótesis”, dijo el martes en Washington la portavoz de la Casa Blanca, Karen Jean-Pierre. Actualmente se está recopilando información para averiguar exactamente qué sucedió. Al mismo tiempo, aclaró: “No apoyamos los ataques dentro de Rusia. Punto”.