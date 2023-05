Noticias de Ucrania ++ Después de los ataques con aviones no tripulados, Rusia amenaza con tomar represalias ++

norteDespués de los ataques con drones en Moscú, Rusia ha amenazado a Ucrania con ataques de represalia. Además del jefe del Kremlin, Vladimir Putin, que acusó a Kiev de terrorismo y anunció la respuesta, su estrecho colaborador Ramzan Kadyrov juró venganza: el líder de la república rusa de Chechenia en el norte del Cáucaso pidió la ley marcial en Rusia para tomar medidas más duras contra Ucrania. Ucrania, que ha sido repetidamente atacada por Rusia, ha negado su responsabilidad directa en los ataques a Moscú.

“Pronto mostraremos en el área de operaciones militares especiales lo que es la venganza en el pleno sentido de la palabra”, escribió Kadyrov en su blog en el canal de noticias Telegram. Una vez más, amenazó a Europa Occidental con ataques rusos, diciendo que Rusia podría llamar a las puertas de Alemania o Polonia, por ejemplo.

Y en la capital rusa, la defensa aérea derribó varios drones el martes por la mañana. Según las autoridades, varias viviendas resultaron dañadas y dos personas resultaron heridas. No estaba claro de dónde procedían los drones.

07:22 – Cuatro muertos en bombardeo en Ucrania, en Luhansk

Según el Centro de Coordinación de Rusia, cuatro personas murieron en el bombardeo de Ucrania en la región de Lugansk. Y 16 resultaron heridos en el ataque a la localidad de Karpaty.

La región de Lugansk en el este de Ucrania está casi en su totalidad bajo control ruso.

05:18 – El dron se lanza con un fuerte estruendo Se sospecha que apagó un incendio en una refinería rusa

El gobernador de la región declaró que se produjo un incendio en la refinería de petróleo Avipsky en el territorio ruso de Krasnodar. Probablemente fue causado por un dron, escribió el gobernador Veniamin Kondratyev en Telegram. No hay heridos. La refinería Avipsky no está lejos del puerto de Novorossiysk en el Mar Negro.

03: 34 – Rusia informó haber bombardeado la ciudad fronteriza de Chebykino

Fuentes rusas informaron que las fuerzas ucranianas bombardearon la ciudad rusa de Chebykino por tercera vez en una semana. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dijo al canal de noticias Telegram que al menos una persona resultó herida en el ataque de artillería. Edificios y vehículos se incendiaron como resultado del bombardeo. La ciudad de Chebykino se encuentra a tan solo siete kilómetros de la frontera con Ucrania.

1:44 a. m. – Se espera un nuevo paquete de ayuda de EE.UU. de hasta 300 millones de dólares para Ucrania

Se dice que un nuevo paquete de ayuda militar estadounidense no revelado a Ucrania tiene un valor de hasta $ 300 millones e incluye municiones adicionales para drones. Esto fue anunciado el martes por los departamentos del gobierno de los Estados Unidos. El anuncio del paquete de ayuda se esperaba para esta semana.

22:59 – Selenskyj agradece a Scholz por la asistencia militar

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha elogiado al canciller Olaf Scholz (Partido Socialdemócrata) por su “determinación” para ayudar al país atacado por Rusia. En el mensaje de video vespertino distribuido en Kiev, Zelensky dijo en una llamada telefónica el martes que agradecía a Schultz por los sistemas de defensa aérea proporcionados por Alemania y así salvó la vida de los ucranianos. Continuó: “Me gustaría agradecer al Sr. Olaf, al Sr. Canciller, por su determinación personal, que en muchos sentidos se ha convertido en el factor determinante para toda Europa”.

Mucho después de que comenzara la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania el 24 de febrero de 2022, Alemania fue criticada en Kiev por su renuencia a ayudar. Eso terminó desde que Berlín entregó tanques de batalla pesados ​​y sistemas antiaéreos. Selinski estimó la ayuda militar alemana total a su país en tres mil millones de euros.

21:57 – Organismo Internacional de Energía Atómica: Rusia y Ucrania deben proteger las centrales nucleares

El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, está pidiendo a Ucrania y Rusia que cumplan con cinco principios para proteger la planta de energía nuclear de Zaporizhia en Ucrania. Grossi le dijo al Consejo de Seguridad de la ONU, entre otras cosas, que la planta de energía nuclear no debería ser atacada y que no debería permitirse ningún ataque desde allí. Además, la instalación no debe ser utilizada como base para armas pesadas o personal militar que pueda lanzar un ataque desde allí.

19:16 – Estados Unidos rechaza públicamente ataques en territorio ruso

Tras el ataque con drones a Moscú, Estados Unidos se pronunció en contra de los ataques en suelo ruso. “Básicamente, no apoyamos los ataques dentro de Rusia”, dijo el martes el portavoz del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al margen de su visita a Suecia. “Estamos enfocados en proporcionar a Ucrania el equipo y la capacitación que necesita para recuperar su territorio soberano”.

Al mismo tiempo, el portavoz confirmó que Rusia lanzó ataques aéreos contra la capital ucraniana, Kiev, el martes por decimoséptima vez en mayo. Rusia comenzó la guerra contra Ucrania y podría “terminarla en cualquier momento retirando sus fuerzas de Ucrania en lugar de lanzar ataques brutales contra las ciudades y personas ucranianas todos los días”.

18:10 – Más de 1000 ataques confirmados al sistema de salud en Ucrania

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de más de 1.000 ataques al sistema de salud de Ucrania desde el comienzo de la guerra. “Al menos 101 personas han muerto en 1.004 ataques confirmados por la Organización Mundial de la Salud durante los últimos 15 meses de la guerra total”, decía un correo electrónico. Entre ellos se encuentran trabajadores de la salud y pacientes.

