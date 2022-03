Guerra en Ucrania: Los precios del petróleo están de vuelta en máximos de varios años – Razones | Boletin informativo

Materias primas en este artículo.

El miércoles, los dos tipos de petróleo más importantes, Brent y West Texas Intermediate (WTI), alcanzaron máximos de varios años. El precio del barril de petróleo del Mar del Norte (159 litros) fue de aproximadamente 113 dólares estadounidenses, la última vez fue en 2014. El barril de WTI de grado estadounidense se cotizaba a más de 111 dólares. Este fue el nivel más alto desde 2013.

A la mitad del día, los precios volvieron a bajar un poco, pero la subida de precios en comparación con el día anterior sigue siendo fuerte. El barril de crudo Brent se cotizaba por última vez a 110,29 dólares. Eso fue $5.32 más que el martes. El valor del WTI-1 subió $5,10 a $108,51.

El motivo de la subida de los precios en el mercado del crudo fue la guerra rusa en Ucrania y las posibles consecuencias de un suministro prolongado. Por otro lado, los expertos creen que es posible que las grandes economías impongan sanciones a la importación de petróleo ruso y posiblemente la prohíban por completo. Por otro lado, se consideran posibles las contra-sanciones impuestas por Rusia hasta la prohibición total de las exportaciones, inclusive. Rusia es uno de los mayores productores y exportadores de petróleo del mundo.

Los estados miembros de la Agencia Internacional de Energía decidieron, este martes, liberar 60 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas. La liberación de una cantidad relativamente pequeña no calmó la situación en el mercado petrolero. Según el experto de Commerzbank, Carsten Fritsch, la emisión es suficiente para cubrir el suministro de petróleo de Rusia durante solo dos semanas en caso de falla.

La asociación petrolera OPEP+ decidirá su estrategia de producción a corto plazo el miércoles. Se espera que la asociación, que también incluye a Rusia, se mantenga fiel a su camino de expansión gradual y moderada de la producción. Será interesante ver la actitud de otros estados miembros hacia Rusia. Todavía no ha escuchado fuertes críticas de países árabes, asiáticos, africanos y sudamericanos.

Actualmente, Rusia parece estar beneficiándose de forma limitada, en el mejor de los casos, del fuerte aumento de los precios del petróleo. En el mercado del petróleo, se puede ver que el petróleo ruso se ofrece actualmente con importantes descuentos, pero casi no hay compradores. El experto de Commerzbank, Fritsch, explica esto, entre otras cosas, con la situación legal incierta, por ejemplo, en el caso de las sanciones occidentales. Además, cada vez más compañías petroleras occidentales anunciaron su retirada de Rusia. Cada vez más, las compañías navieras ya no aceptan solicitudes de transporte hacia y desde Rusia. “Así que no sorprende que el deseo de comprar petróleo ruso haya disminuido”.

