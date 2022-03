A los ojos de la SEC: ¿Negociación de información privilegiada en acciones de Tesla? Es probable que la Autoridad Reguladora de la Bolsa de Valores de EE. UU. presente serias acusaciones contra los hermanos Musk | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

• Centrarse en las ventas de acciones en la encuesta de Twitter

• ¿Elon Musk informó a su hermano con anticipación?

La disputa entre el deslumbrante CEO y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. comenzó en agosto de 2018, cuando Elon Musk tuiteó que tenía la intención de convertir a Tesla en privado. Su revocación fue en particular que afirmó que la financiación estaba asegurada, porque después de la investigación, la Comisión de Bolsa y Valores llegó a la conclusión de que Musk no tenía compromisos firmes de financiación y que la exclusión de la lista había fallado. Musk solo pudo conservar su puesto como director ejecutivo de Tesla a través de un acuerdo. Pero a cualquiera que ahora creyera que el visionario mostraría más moderación a partir de ahora se le ha enseñado otra forma, porque Musk ha buscado poder en repetidas ocasiones desde entonces.

Venta sospechosa de acciones de Tesla por Kimbal Musk

Pero si bien la SEC ha soportado pacientemente los pinchazos de Elon Musk, ahora parece estar abriendo un nuevo frente: según el Wall Street Journal, la Comisión de Bolsa y Valores está investigando si Elon Musk y su hermano Kimbal Musk “violaron las reglas de uso de información privilegiada”. Esto es peligroso porque el uso de información privilegiada no es trivial, es un delito grave.



El trasfondo es una operación de acciones realizada por Kimbal Musk el 5 de noviembre de 2021, cuando vendió 88.500 acciones de Tesla por valor de 108 millones de dólares. El problema es que solo un día después, en un movimiento controvertido, Elon Musk hizo que los usuarios de Twitter votaran si debería renunciar al diez por ciento de sus acciones de Tesla. Casi el 58 por ciento de los encuestados votaron a favor de la venta, lo que significa que el precio de las acciones de Tesla se ha derrumbado drásticamente. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ahora sospecha que el CEO de Tesla informó a su hermano de sus planes con anticipación.



Me apegaré a los resultados de esta encuesta pase lo que pase – Elon Musk 6 de noviembre de 2021

Elon Musk negó

Mientras tanto, Elon Musk ha negado las acusaciones de la SEC. En Twitter se mostró combativo y explicó que él no empezó la pelea con las autoridades, “pero yo la terminaré”.



Yo no comencé la pelea, pero la terminaré. – Elon Musk 23 febrero 2022

Le dijo al Financial Times que su hermano Kimball no tenía conocimiento previo de la encuesta de Twitter planeada. Solo el abogado de Tesla ha sido notificado. Sin embargo, vale la pena señalar que Kimbal Musk no solo es hermano del líder del grupo, sino también miembro de la Junta de Supervisión de Tesla.



Como informa Future Zone, citando a Adam Pritchard, profesor de derecho de la Universidad de Michigan, esta promete ser una batalla legal interesante. Porque la Ley de información privilegiada trata principalmente sobre el uso indebido de información que pertenece a una empresa pública. Sin embargo, en este caso no se trata directamente de información de Tesla sino del propio Elon Musk. “Se deduce que si la Comisión de Bolsa y Valores quisiera continuar con este asunto, sería un tema muy controvertido en los tribunales”, dijo el experto legal.

