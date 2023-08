guerra | Rusia acusa a Ucrania de atacar una central nuclear

18:16: Un alto asesor del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rechazó la acusación rusa de lanzar un ataque contra la planta de energía nuclear de Zaporizhia. Mykhailo Podolyak dijo a Reuters que Ucrania no lanzó un ataque con aviones no tripulados contra la planta de energía nuclear, no planea hacerlo y, en teoría, no lo hará.