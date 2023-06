guerra | Se dice que los pilotos ucranianos están entrenando en aviones de combate F-16 en Rumania

00:01: Dos semanas después de que comenzara la ofensiva ucraniana, el presidente Volodymyr Zelensky se comprometió a avanzar en el frente. “Estamos avanzando en el sur”, dijo en su discurso diario en video el miércoles. Admitió fuertes combates, dijo, pero en todas partes, incluso en el este, donde las fuerzas ucranianas están a la defensiva, el enemigo está siendo destruido. Hace poco tiempo, el jefe de Estado ucraniano había moderado las expectativas públicas sobre la ofensiva ucraniana. Los datos rusos y ucranianos sobre la trayectoria del frente no se pueden verificar de forma independiente.

23:01: Los pilotos ucranianos serán entrenados en aviones de combate F-16 estadounidenses en Rumania. Actualmente se está preparando un contrato similar, según la revista estadounidense Politico. También se refiere a información de los círculos de la OTAN. Pero también hay otras opciones. La capacitación debe ser realizada directamente por el fabricante, Lockheed-Martin. Su CEO ha anunciado previamente su voluntad de ayudar con la formación. No hubo confirmación del sitio de entrenamiento de la UE a Politico.

Sin embargo, la revista afirma haber aprendido de los círculos holandeses que se están considerando países de Europa del Este. Hasta ahora, los países occidentales han dicho que entrenarán pilotos para los aviones que Kiev necesita con urgencia, pero no se ha tomado ninguna decisión sobre la entrega.

El liderazgo ruso ha amenazado repetidamente con atacar los “centros de decisión” ucranianos. La primera información sobre un ataque a la sede de HUR apareció el 29 de mayo. En ese momento, testigos presenciales informaron de explosiones en la isla Rybalsky de Kiev (en realidad una península) en el Dnipro. No se emitió ninguna declaración oficial desde Kiev en ese momento. Josso no comentó sobre las consecuencias del ataque. Dijo que no lo haría hasta después de la guerra.