Israel ataca la ciudad costera de Hodeidah en Yemen con aviones de combate – aparentemente 80 heridos

Israel tiene La ciudad costera de Hodeidah, controlada por las milicias hutíes Bombardeo aéreo en Yemen. Será para aviones de combate. “Objetivos militares del régimen terrorista hutí en la zona del puerto de Hodeidah” El sábado, el ejército israelí anunció que había sido atacado.

Según los revolucionarios. 80 personas resultaron heridas. El Ministerio de Salud, controlado por los hutíes, dijo el sábado que la mayoría de ellos sufrieron “quemaduras graves”. El ministerio no anunció ninguna muerte.

Los ataques aéreos se producen en respuesta a “cientos de ataques” lanzados por los rebeldes contra Israel en los últimos meses. El viernes por la noche, una persona murió en un ataque con drones hutíes en Tel Aviv. el El Ministro de Defensa israelí, Yoav Galant Luego declaró venganza. El ejército no proporciona información sobre muertos o heridos en estos casos. “El incendio que arde actualmente en Hodeidah se puede ver en todo Medio Oriente y su importancia es clara”, dijo Gallant después del ataque.

Los hutíes han atacado a Israel más de 200 veces, y ahora que han herido a un israelí por primera vez, Israel ha atacado. “La sangre de los ciudadanos israelíes tiene un precio”. Galán continuó. Lo hemos dejado claro en el Líbano, Gaza, Yemen y otros lugares: si se atreven a atacarnos, el resultado será el mismo”.

El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, anunció Israel llevó a cabo el ataque aéreo solo Aliados como Estados Unidos no participaron. Portavoz del Consejo de Seguridad Nacional en Washington Cuando se le preguntó, Estados Unidos dijo que no participó en los ataques, no los coordinó y no apoyó a Israel. Desde el ataque con drones a Tel Aviv, ha habido contactos regulares con los israelíes y se ha reconocido plenamente el derecho de Israel a la autodefensa.

Israel lo hará “Pagando el precio” de sus ataques en Yemen explicó de nuevo Muhammad Al-Bukhaiti, Miembro del Buró Político Hutí, sábado. El destacado representante del grupo hutí, Mohammed Abdel Salam, condenó la “agresión brutal de Israel”. Según él, el ataque tuvo como objetivo “los depósitos de combustible y la central eléctrica” de Hodeidah para “presionar a Yemen” para que abandone su apoyo a los palestinos. En una reacción inicial, el Consejo Político Supremo Hutí habló de una “respuesta eficaz” al ataque. La milicia no dudaráPara atacar “objetivos importantes” en Israel, Dijo un portavoz militar rebelde.

Según Netanyahu, el puerto tiene fines militares.

El sábado, los ataques aéreos tuvieron como objetivo Hodeidah, según el Ministerio de Salud controlado por los hutíes. Almacenamiento de combustible en puerto. Según Israel Primer Ministro Benjamín Netanyahu El puerto que fue atacado por aviones de combate israelíes en Yemen sirve como puerta de entrada para que la milicia hutí entregue armas iraníes. Además, el puerto se utiliza con fines militares, afirma Netanyahu. el El ataque es un recordatorio para los enemigos, Y no hay lugar al que Israel no pueda llegar.

El portavoz hutí Mohammed Abdul Salam Habló de un ataque israelí a “instalaciones civiles” en Yemen. Los objetivos eran plantas de petróleo y energía. Nasr al-Din Amir, portavoz de la Autoridad de Medios HutíesDijo que se produjo un incendio en el importante puerto. El portavoz militar hutí, Jahjah Sari Dijo que la milicia se está preparando para una “larga guerra” con Israel.

Imágenes publicadas en las redes sociales mostraban un gran incendio en el puerto. Con llamas altísimas y una oscura columna de humo en el cielo. Según el canal de noticias Al Arabiya, financiado por Arabia Saudita, 12 aviones israelíes participaron en el ataque, incluidos aviones de combate F-35.

El puerto que domina el Mar Rojo tiene una importancia estratégica. Una guerra civil y una grave crisis humanitaria asolan Yemen desde hace años.Alrededor del 80 por ciento de la población depende de la asistencia.

Los rebeldes chiítas hutíes, que controlan gran parte de la costa del Mar Rojo de Yemen, controlan… Ha estado atacando barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén desde noviembre. Con ataques a buques de carga que se dirigen a puertos israelíes, dicen que quieren apoyar a los palestinos en la guerra entre Israel y el movimiento islámico extremista Hamás en la Franja de Gaza.

Más sobre este tema “El ataque a Tel Aviv es una escalada importante”. ¿Podrían los drones hutíes atacar también a la UE? Ataque mortal con drones en Tel Aviv Israel amenaza a los hutíes con venganza Barcos heridos, muertos y náufragos “Los ataques en el Mar Rojo son terrorismo marítimo”

Desde principios de año, las fuerzas británicas y estadounidenses han atacado repetidamente posiciones hutíes en Yemen en un intento de destruir sus capacidades militares. Además, los buques de guerra de las dos coaliciones internacionales intentan asegurar el movimiento marítimo a lo largo de la costa yemení. El ejército alemán también se encontraba temporalmente en el lugar con la fragata Hessen en el marco de la misión naval de la UE ASPEDS. (DPA, AFP)