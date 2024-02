Gut convence a Bahrami para que baje y Weidel lo sigue.

A partir de: 16 de febrero de 2024 a las 12:22 p.m.

Lara Gut-Bahrami manejó mejor la pendiente suave al descender a Crans Montana. Con esta victoria, los suizos reforzaron su liderazgo en la general del Mundial. Keira Weddle estaba muy por detrás.

Lara Gut-Bahrami ganó la carrera de Crans Montana. La suiza superó a su compatriota Yasmine Fleury y a la austriaca Cornelia Hütter, que al mismo tiempo ocupó el segundo puesto (+0,21 segundos).

Copa del Mundo All-Around – Esquí alpino, femenino

Mujeres de descenso en Crans Montana

Gut-Behrami amplía su ventaja en la clasificación general de la Copa del Mundo

En Crans-Montana predominaron temperaturas primaverales. Debido a la nieve blanda, la línea de meta se desplazó: el riesgo de lesiones para los atletas era muy alto. La pista estaba jabonosa, grasosa y era difícil esquiar: los esquiadores tenían que ser sensibles.

Lara Gut-Bahrami fue la que mejor se las arregló para afrontar las difíciles circunstancias. La suiza completó el descenso en un tiempo de 1:19,11 minutos gracias a su sorprendente técnica. Con esta victoria, Gut Bahrami pudo ampliar su ventaja sobre Mikaela Shiffrin en la general de la Copa del Mundo. El estadounidense enfermo aún no ha revelado ningún plan de regreso. En 2016, Gut Bahrami ya recibió la gran bola de cristal como jugador de la temporada.

A Weidel le falta “patinaje libre”

Keira Weddle llegó justo después de Jot Bahrami. En el primer entrenamiento, la deportista estrella hizo que la gente se sentara y notara su mejor tiempo de entrenamiento. Pero en las carreras, nada le iba bien al joven de 27 años, desde los materiales hasta el estilo de swing y la velocidad. Weidel cruzó la meta con 1,41 segundos de ventaja. Hasta ahora el invierno ha sido bastante decepcionante para la mujer Starnberger. Sólo ha llegado al top 10 cuatro veces.

el “Esquí liberado” “Por el momento está funcionando”, afirmó Weidel decepcionado en una entrevista con ZDF. “Marqué el mejor tiempo en el primer entrenamiento; las condiciones no eran las mejores. El esquí es básicamente bueno, pero no puedo aplicarlo a la carrera. Ya estoy nervioso al principio, no importa lo duro que sea”. Yo esquío, no funciona. “Terminó en el puesto 22.

Emma Eicher se situó directamente detrás de Weidel y estaba a 1,45 segundos. Katrin Hertl-Stangasinger quedó en el puesto 44 (+2,80).