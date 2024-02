Horner y Red Bull presentan nuevos coches de Fórmula 1

Cualquiera que pensara que Red Bull daría un paso atrás después de la temporada más dominante en la historia de la Fórmula 1 (21 victorias en 22 grandes premios y cinco de seis carreras de F1) y desarrollaría un coche conservador para 2024 estaba equivocado.

Porque el RB20, presentado el jueves en la sede del equipo en Milton Keynes, es quizás uno de los diseños de coche más atrevidos presentados este invierno.

Red Bull fue el último equipo que aún no había presentado su nuevo coche, a excepción del chantaje documentado por imágenes de aficionados en Silverstone el martes. El lanzamiento (que tuvo lugar durante el día con un tiempo limitado para los medios de comunicación) también fue esperado con impaciencia debido a las especulaciones sobre el futuro del jefe del equipo, Christian Horner.

El tema que Red Bull PR ha dejado claro desde el principio: ¡no hay preguntas sobre el caso Horner! Por lo tanto, los periodistas sólo pueden abordar la investigación de posibles malas conductas de forma indirecta, por ejemplo haciendo preguntas sobre la seguridad personal de Horner, independientemente del tema controvertido.

“Inevitablemente ha habido algo de ruido, pero el equipo está unido. Todo el mundo está centrado en la próxima temporada. Todo sigue igual”, admite Horner. Y: “Hay una investigación y estoy cooperando plenamente con ella. Pero esto está sucediendo en segundo plano mientras nos concentramos en la próxima temporada”.

El campeón defensor Max Verstappen, cuyo padre Jos está en desacuerdo con Horner, también evita hablar de Horner. “Mi vida no gira sólo en torno a la Fórmula 1”, señala. “Cuando estoy en casa, prefiero no pensar demasiado en la Fórmula 1”.

Red Bull RB20: un coche innovador y un “pequeño Mercedes”

La grabación del vídeo comenzó en Milton Keynes a las 9:30 hora local y se mostró al público como “transmisión en directo” a las 20:30 hora alemana. Al menos no se ofrecía solo un trabajo de pintura, era un RB20 real, en las “especificaciones de lanzamiento”, lo que sugiere algunos cambios de diseño significativos en comparación con el RB19.

“El coche que mostramos hoy es también el coche que verás probando en Bahréin”, revela Horner. “Quizás haya algunos cambios sutiles”. “No es habitual para nosotros mostrar un coche real en la presentación”, admite, “pero como estamos tan cerca del inicio de la temporada, pensamos que era el camino correcto a seguir”.

En cualquier caso, Verstappen está entusiasmado con su nueva herramienta de trabajo: “Me mostraron los dibujos por primera vez en Abu Dhabi, en la última carrera. Mi primera reacción fue: '¡Guau, esto se ve realmente diferente!'. No fueron conservadores , llamémoslo así.”

“Y eso es lo que me gusta de este equipo: teníamos un gran grupo, pero ellos todavía tenían el coraje de hacer las cosas de manera diferente y mejorar. Veremos si funciona. Pero por lo que puedo ver, todos están en engranaje.” El equipo está “muy contento con lo que hicieron durante el invierno. Lo que no podemos controlar es lo que hicieron otros equipos”.

¿Qué diferencia al RB20 del RB19?

Verstappen resume el enfoque de diseño detrás del RB20 como “agresión controlada”. Especialmente en algunas áreas clave como los giros lentos. “No fuimos buenos en las curvas de 90 grados en 2023”, afirma el director técnico de Red Bull, Pierre Wache. “Luego, superar las barreras. Estas son las debilidades que queríamos eliminar sin arriesgar las fortalezas”.

Horner asintió: “Hay algunas grandes innovaciones en el coche. ¡Estoy seguro de que serán examinadas de cerca en las próximas semanas! La creatividad en el equipo es muy alta, y eso se puede ver en algunas de las soluciones”. “El equipo lo ha desarrollado. No es un desarrollo conservador, pero tenemos grandes innovaciones en el coche”.

Una sorprendente similitud con las ideas de Mercedes.

Algunos de ellos pueden verse a simple vista en el modelo de lanzamiento, que probablemente tendrá un aspecto diferente el primer día de pruebas en Bahréin. Por ejemplo, los largos conductos de refrigeración que se extienden desde el halo a lo largo de todo el capó y que recuerdan mucho al Mercedes W14 de la temporada 2023.

El RB20 también parece tener una entrada de radiador lateral vertical (bien camuflada en las fotos), ubicada debajo de lados más recortados en comparación con el RB19. Esta es una característica vista por primera vez en el primer Zero Pod de Mercedes, el W13. Sin embargo, el alerón delantero y el morro del RB20 recuerdan mucho al modelo 2023 de Red Bull.

Los bajos mostrados en el lanzamiento son mucho más grandes y más simples que los complejos paneles de piso Venturi que realmente se requieren para las actuales reglas del “efecto suelo” de la Fórmula 1. Sin embargo, esto probablemente sea una artimaña para mantener en secreto el componente aerodinámico más importante del automóvil durante el mayor tiempo posible. antes de que comiencen las pruebas en Bahréin el 21 de febrero.

Es posible que los elementos tipo Mercedes bajo los compartimentos laterales del RB20, que fueron discutidos acaloradamente entre los representantes de los medios en la presentación, sean un intento de crear confusión. Similar a Alfa Romeo hace un año, cuando el equipo suizo publicó inicialmente imágenes con un sello falso en los bajos al presentar el auto 2023.

Sin embargo, Sergio Pérez no teme que la audaz decisión de Red Bull de no aferrarse al exitoso diseño para 2023 pueda resultar contraproducente: “Teníamos un coche tan dominante. No hubieras pensado que tomarían el concepto de esa manera y voltearían la cabeza”. ” ¡Esto demuestra lo hambriento y valiente que es el equipo!

Helmut Marko: Espera y bebe tu té…

Lo bueno que es el RB20 “se aclarará durante las pruebas en Bahréin la próxima semana”, dice el asesor de deportes de motor Helmut Marko en una entrevista con OE24. “Lo que realmente se puede decir es que el nuevo auto es una evolución del auto del año pasado, y teníamos el mejor paquete. Si eliminamos los pocos puntos débiles, no muchas cosas saldrían mal”.

Incluso los mayores optimistas dentro de Red Bull solo están de acuerdo en un punto: superar una temporada récord de 2023 será difícil. Pero: “Ese no es nuestro objetivo en absoluto”, dice Verstappen. “El objetivo es ofrecer otro coche muy competitivo y, por mi parte, intentaré hacerlo lo mejor que pueda”.

Pero para ganar un cuarto título de pilotos consecutivo, “tienen que unirse muchas cosas diferentes”, advierte el piloto de 26 años. Por cierto, con sólo pasar, un cuarto Mundial con Red Bull le pondría a la altura de Sebastian Vettel (2010 a 2013).

Horner: Nuestros oponentes seguramente estarán completamente motivados después de 2023

Red Bull es el mayor perseguidor en 2024. El equipo ganó el Campeonato Mundial de Constructores de 2023 con 860 puntos, más que Mercedes y Ferrari juntos. “Si logras lo que nosotros logramos, obviamente tendrás un objetivo en tu espalda que todos querrán alcanzar”, dice Horner. “Así es en los deportes: la manera más efectiva de motivar a tus oponentes es golpearlos”.

“Por eso no fuimos conservadores con este coche. Hay grandes innovaciones en él. Es una evolución sólida del coche más exitoso que la Fórmula 1 haya visto jamás. Los ingenieros han hecho un trabajo increíble. Si es lo suficientemente bueno o no, depende de nosotros”. para nosotros.” “Veremos el cronómetro la próxima semana, durante la prueba en Bahrein, y los 10 meses posteriores”, dice Horner.