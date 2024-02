“¡ella es fea!” Los expertos en televisión distinguen a Baviera

Es la primera derrota en la competición actual y, sin embargo, hay fuertes críticas hacia la actuación del seis veces ganador de la Liga de Campeones, especialmente en Inglaterra. “Lo dije antes del partido. La leyenda del Liverpool, Jamie Carragher, añadió: “Para mí, el Bayern de Múnich es en este momento un equipo de jugadores individuales, no un equipo”. Deportes CBS claramente.

Sobre la “muy mala actuación” ante el Leverkusen, el técnico de 46 años criticó: “Hemos vuelto a ver lo mismo”. “Por primera vez el Bayern de Múnich no disparó a portería en un partido de la Liga de Campeones”. El tiempo dentro de cinco años. “Esto demuestra lo malo que es realmente”, dice Carragher.

Sin embargo, el ex central no es el único exprofesional que critica duramente al Bayern de Múnich. “El Bayern juega un fútbol feo. Es feo”, critica el icono inglés Rio Ferdinand Deportes TNT .

Para Ferdinand no sería una sorpresa que la Lazio consiguiera “suprimir” también al récord del campeón alemán en el partido de vuelta. El internacional inglés, que participó en 81 partidos, afirmó: “Al Bayern le falta confianza en sí mismo. Están en problemas y no veo cómo podrán salir de ellos antes del partido de vuelta”. Actualmente hay demasiados nombres importantes “fuera de forma, fuera de forma. En el Bayern las cosas no van bien”.