Gym Lips: esta tendencia de TikTok va rápido en este momento

TikTok ha generado una nueva tendencia de belleza: Gym Lips.

Estrellas como Kim Kardashian o Hailey Bieber ya son fans.

El look es muy fácil de recrear.

Puedes encontrar más temas de belleza aquí.

Una nueva tendencia de belleza está de moda actualmente en TikTok: los llamados ‘gym lips’ Tiene 6.4 millones de visitas.. Pero cualquiera que espere un ejercicio extenuante de labios o incluso un procedimiento quirúrgico detrás de la nueva tendencia de maquillaje está equivocado. En cambio, la apariencia se mantiene intencionalmente natural, como si acabara de salir del gimnasio.

El nuevo maquillaje de labios que parece que no tienes nada de maquillaje, Se parece a la maquilladora Kelly Ann Sewell. En su cuenta de TikTok, la experta explica cómo crear el look.

Según la maquilladora, si quieres experimentar con el look, todo lo que necesitas es un delineador de labios y una barra de aseo. El delineador de labios debe coincidir con el color natural de los labios. Luego se estira intencionalmente ligeramente detrás del contorno de los labios. Esto hace que los labios parezcan más llenos de forma natural. A continuación, se aplica una varita incolora o microbrillante y se tira hacia el borde extendido de los labios. ¡El brillo de verano está listo como la frescura del gimnasio!

Kim Kardashian jura por sus labios de gimnasio

También una estrella de telerrealidad y empresario. kim kardashian Parece convencida de la tendencia: durante un viaje en kayak con su compañero Pete Davidson, la mujer de 41 años mostró su puchero natural con estilo de labios de gimnasio.

La modelo Hailey Bieber incluso acudió a Instagram para promocionar su nueva línea de cuidado de la piel con una foto de sus labios luciendo un estilo deportivo.

Otra ventaja: el look resiste las visitas a la piscina al aire libre, el calor, la degustación de helados y un contenido que no se puede besar. El palo de cuidado no mancha ni deja manchas. Puede renovar fácilmente el delineador de labios en el medio. Dado que combina con el color natural de los labios, incluso se puede usar en el metro o para un viaje rápido en taxi de camino al club.

Lea también: Debes echar un vistazo a estos trucos de belleza de TikTok

© 1 & 1 Mail & Media / spot on news