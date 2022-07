‘Realmente probó todo’: Jürgen Drews anuncia el final de su carrera

Ha estado en el gran escenario durante décadas, y ahora la estrella del pop Jürgen Drews declara el final de su carrera. A partir del próximo año, debería terminar siendo público por completo. La edad es notable, según el hombre de 77 años.

El cantante pop Jürgen Drews quiere poner fin a su carrera y despedirse de los escenarios a finales de año. Este hombre de 77 años anunció en el programa de ARD “The Big Schlager Beach Party” con Florian Silbereisen.

“Es hora de poner mi vida privada primero”, dijo Drews. “Podrás reunirte conmigo en un evento u otro este año y verme en la televisión, pero a finales de este año me despediré de la escenario.” En una entrevista con “Bild am Sonntag”. Ya no es tan flexible como antes y se siente tan bien de estar en casa.

Drews ya había anunciado a fines de mayo que quería renunciar por ahora, y afirmó que sufre polineuropatía, una enfermedad neurológica. “No siento ningún dolor, pero el cuerpo y la condición cambian”, dijo en la entrevista actual.

También siente los efectos secundarios del envejecimiento, se siente más cansado que antes y “tiene sus altibajos”. Con respecto a su futuro retiro, Drews dijo: “Estoy seguro de que voy a extrañar el escenario en algún momento, pero realmente he experimentado todo en los más de 60 años que llevo haciendo este trabajo”.