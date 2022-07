Florian Silberisen y Beatrice Egli lloran en la fiesta en la playa que azotó a ARD

Los fanáticos tuvieron que esperar mucho tiempo. Ahora por fin podemos celebrar de nuevo. El sábado por la noche, Florian Silberian celebró su gran fiesta “Schlagerstrandparty” en Gelsenkirchen, ARD.

Estábamos allí viviendo para ti cuando florian celebrezen Y sus invitados hicieron temblar el anfiteatro de Gelsenkirchen el sábado por la noche.

sábado 9 julio 2022

23:33: ¡Así que nos despedimos de esta noche! Hulapalu, amigos. Gracias por leer.

23:26: Aaaaa y ahora el Sr. Hulapalo. Andreas Gaballier desempeña un papel diverso. ¡¡¡La olla está hirviendo!!!

23:14: Y aquí están!!! The No Angels cantan los mejores 22 años de la historia de la banda.

23:02: Con la estrella de “Kelly Family”, Patricia Kelly, vamos a la última media hora. Seguro que no será aburrido. Finalmente están No Angels y Andreas Gabalier. Hasta Florian Silberiane baila en el olvido.

22:28: Entonces las lágrimas fluyen de nuevo. Después de su actuación, Beatrice Eagley llora amargamente. La mujer suiza informó que perdió a sus abuelos hace ocho semanas.







22:13: A medida que el cielo sobre Gelsenkirchen se oscurece lentamente, Oli.P baila en el escenario y canta sobre la libertad. Lamentablemente sin mariposas en el estómago…

21:42: ahi esta. Rolando. el emperador. “Roland, Roland” resuena en Gelsenkirchen!!!

21:30: “Fue un momento difícil, estuve luchando por contener las lágrimas todo el tiempo”, dijo Lucas Cordales después de cantar un homenaje a su padre. “Prometió que continuaría”.

21:23: Sin el gato, pero con el coro de gospel. Lucas Cordales es el siguiente en la fila.

21:15: Guau, Florey está escuchando. Jill Fisher canta ahora. “Nada que ver con Helen Fisher”, bromea el moderador. No, no fluorescente, ¡no te preocupes!

20:54: Aaaah aaaaaaaaaaaaaaam El pinball de Olaf derriba la tribuna

20:37: Conclusión. lejos del lugar. sobre mí. Jürgen Drews anuncia el final de su carrera en Fleury. Este otoño hará su última aparición en Silbereisen. Incluso en Silbereisen fluyen lágrimas.

20:25: ARD celebra la diversidad. Globos de todos los colores del arcoíris y todo tipo de confeti vuelan por el aire mientras Jürgen Drews canta sobre “Bett im Kornfeld” y Florian Silbereisen recoge a una rubia del público y baila un poco.

20:16: Los bailarines vestidos con falda están listos, las cajas de chismes están encendidas. ¡Comienza la Schlagerstrandparty 2022! El capitán del barco de los sueños, Florian Celebesen, sube a bordo con un estilo apropiado.

20:02: Y luego están los vítores de nuevo. Ben Zucker recorre el anfiteatro mientras Max Weidner ensaya su canción “Herzelin” con el público de Gelsenkirchen.

20:00: ¿Que esta pasando? El espectáculo ni siquiera comenzó cuando la primera estrella ya estaba en el escenario. Oli.P calienta a los aficionados en Gelsenkirchen





Oli P. aparece antes del inicio oficial del espectáculo. Foto: Oeste

19:54: Se han distribuido hojas de rumores. El calentador Kevin prepara a 3.300 espectadores para el espectáculo. Está a punto de empezar.

18:45: Todavía queda una hora y media, y Gelsenkirchen ya se ha puesto patas arriba. Los fanáticos han estado en Nordsternpark desde el mediodía. Se forman largas filas frente a la pista. Ahora solo falta Florey.

07.19: Hoy es el día de los días: “Schlagerstrandparty” con Florian Silbereisen finalmente está de vuelta. También se ha anunciado el debut de Jürgen Drews, pero recientemente los fanáticos han estado preocupados por su exitosa estrella. El hombre de 77 años tuvo que cancelar casi todos sus conciertos y entrevistas el mes pasado por motivos de salud. Pero el jueves, Jürgen Drews lo dio todo a través de Instagram.





La estrella ha publicado dos fechas específicas, incluida “Schlagerstrandparty”. Escribió: “¡Estoy deseando que llegue!” – ¡Así que todo debería estar claro!

viernes 8 julio 2022

20.30 h: La gran Schlager Beach Party 2022 con Florian Silberisen celebrará esta noche en el Anfiteatro de Gelsenkirchen, lo mejor de la farándula alemana.

Estrellas de ARD y MDR como Andreas Gaballier, Beatrice Egli, Roland Kaiser o Lucas Cordales, marido de Daniela Katzenberger, fueron confirmadas por ambos.

florian celebrezen Huéspedes en Gelsenkirchen:

andres gaballier

Beatriz Egli

Roland Káiser

michelle

cubo de azúcar

Jürgen Drews

Mateo Rimm

andy borg

Marian Rosenberg

Howard Karpendale

ningún Angel

eric felipe

Pinball de Olaf

lucas cordales

marina marcas y karsten walter

fantasías

borde bernardo

David Garrett

johnny logan

Oli.P

patricia kelly

Sin embargo, ninguna persona estará presente en Gelsenkirchen esa noche: la ex novia de Silberian, Helen Fischer. Pero los fanáticos no tienen que esperar mucho para que la ex pareja que soñaba con Schlager se reúna nuevamente.

Los gorriones ya habían silbado a los cuatro vientos y ahora MDR lo ha confirmado oficialmente: Helen Fisher podrá celebrar su primera aparición en televisión tras el nacimiento de su hijo el 23 de julio en el “Big Hit Comeback” de 2022.

Florian Silberezen: Además de Helen Fischer, también vendrá Nina

Y otro nombre notable que debería causar discusiones en el “Schlagercomeback”. Sin embargo, es dudoso que sean tan positivos como lo es con Helen. Así que la cantante fue invitada Nina. En el pasado reciente, se ha señalado en términos contundentes sobre las medidas de corona. Ya ha sido arrinconado por algunos teóricos de la conspiración como Michael Wendler o Attila Heldman.





Nina aparecerá con Florian Celebrezen. Foto: IMAGO / Imagen Futura

Entonces podemos tener curiosidad sobre cómo los fanáticos saludan al cantante de “99 Luftballons”.

