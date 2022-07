Se conoce al sucesor de Hartwich – Sonia Zeitlough reacciona

Daniel Hartwich moderado “Soy una estrella, ¡sácame de aquí!” Por última vez en 2022 junto a Sonia Zittlow, y ahora se ha determinado su sucesora. Foto: dpa / Marius Becker

campamento en la jungla

última temporada de campamento en la jungla Terminó en estado de shock: Daniel Hartwich anunció su salida del popular formato Trash: ya no dirige el programa con Sonia Zittlow. Su despedida de “Soy una celebridad, ¡sácame de aquí!” Explicó en un comunicado de prensa motivos personales. el único niños Tener edad escolar en el futuro familia Ya no lo escoltaba al campamento forestal, por lo que se detuvo, agregó.

Después de eso, hubo especulaciones salvajes sobre quién sucedería al hombre de 43 años. Primero se dijo que el comediante Chris Tal sería el nuevo gerente de Jungle Camp. Pero el hombre de 31 años negó tales rumores. Lutz van der Horst y Ralph Schmitz también han sido seleccionados como posibles cocuradores por Sonia Zittlow. Otros nombres mencionados en este contexto son: Oliver Bucher y Jean Cobain. ¡Él ya se ha convertido en uno de ellos!

Jan Coben sucede a Daniel Hartwich

En la página oficial de Instagram de Jungle Camp, RTL finalmente anunció oficialmente al nuevo moderador de “I’m a Star – Get Me Out of Here!”:

“Jan Coppen es el nuevo coordinador del campamento en la jungla de Sonia Zittlow”.

Jan Coben es el sucesor de Daniel Hartwich.captura de pantalla instagram.com/ichbineinstar.rtl

No es una gran sorpresa que Jan Coppen fuera elegido. Después de todo, el jugador de 39 años ya se había destacado con Hartwich en “Let’s Dance” cuando estuvo dos veces ausente por enfermedad. Köppen también es popular en otros formatos RTL como “Ninja Warrior Germany”, “Take Me Out” o “RTL Turmsprung”.

En el una entrevista con RTL Cobain hace una primera declaración sobre su trabajo y afirma que no quiere ser una copia de su antecesor: “Por supuesto que no soy Daniel y Daniel no soy yo y eso es algo bueno”. Sin embargo, quería hablar con Hartwich antes de debutar en Camp Jungle, después de todo tenía diez años de experiencia como director de programas. Su preparación adicional incluye ir a la sauna todos los días a partir de ahora para prepararse para las temperaturas internas. Australia Grupo, coqueteando en una conversación.

Sonia Zittlow le da a Jan Coppen un apodo de ‘bosque en forma’

Sonja Zietlow también comentó sobre el nuevo co-curador de RTL:

“Gracias a la moderación de ‘Ninja Warrior’, no estoy preocupado por el ataque de puentes colgantes de Jan. Si ahora puede arreglárselas con un poco de sueño, turnos de noche y yo, se merece el apodo de ‘ataque del bosque'”.

Sonia Zeitlow aún no ha comentado sobre el nuevo co-moderador.Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

En una entrevista anterior con RTL, reveló que ella tenía algo que decir en la decisión. “Por supuesto que tiene que encajar mucho”, dijo. También reveló que podía imaginar renunciar a su trabajo en el campamento de la jungla si no estaba contenta con el sucesor de Daniel Hartwich. “Solo dije que si no encajaba en absoluto, no lo haría más”.

y que dicen aficionados ¿En realidad un sucesor de Daniel Hartwich? El estado de ánimo es mixto: una mitad espera con ansias a Cobain, la otra mitad está muy decepcionada. Sin embargo, la estrella de telerrealidad Detlev Stevens advierte a los críticos que juzguen solo después de dos o tres temporadas, porque: “Daniel también ha perfeccionado al sucesor de Dirk Bach”. Chris Tal también habla en los comentarios y dice con sarcasmo: “¡Muy genial! Afortunadamente no Chris Tull, realmente lo odio”.

