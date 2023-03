Ha surgido una nueva estafa: los clientes de PayPal deben tener especial cuidado en este momento

Los estafadores vuelven a atacar a los clientes de PayPal. Lea aquí los trucos que los atacantes están utilizando actualmente para obtener sus datos.

Los clientes de PaypPl actualmente reciben correos electrónicos de delincuentes con frecuencia. en él El Centro de Asesoramiento al Consumidor se refiere actualmente. Enviado con el asunto muy largo “Información más reciente – Creado – Estado de la declaración: \” Necesitamos suspender su cuenta para evitar actividades sospechosas. \” En el mensaje, los estafadores afirman que la cuenta del usuario puede haber sido restringida temporalmente.

Se dijo que se había detectado “actividad sospechosa”. Besonders perfide ist jedoch, dass in der E-Mail der Eindruck erweckt wird, die betroffenen Opfer hätten auf eine vorherige Nachricht nicht reagiert: “Wir haben Sie kürzlich gebeten, Maßnahmen in Ihrem Konto zu ergreifen, und wir scheinen nicht die erforderhalten Antwort to tener.”

En el contexto del mensaje, existe una amenaza de que funciones como “Enviar dinero” y “Retirar dinero” no son posibles. Todo esto está diseñado para confundir a los destinatarios y atraerlos para que hagan clic en el botón “Comprobar ahora”. Sin embargo, este correo electrónico no proviene de PayPal y es solo un intento de fraude.

Estafa de PayPal: cómo identificar correos electrónicos fraudulentos



Los clientes de PayPal son amenazados con restricciones de cuenta en un nuevo correo electrónico de phishing.

Foto: Centro del Consumidor

Puede identificar este intento de estafa con bastante facilidad. Falta por completo la dirección personal. En general, las combinaciones suelen ser leñosas y gramaticalmente incorrectas. El tono agresivo del mensaje, destinado a presionar al destinatario, también es propio de un intento de phishing.

En cualquier caso, el correo electrónico debe ser movido a la carpeta de correo no deseado sin respuesta. Bajo ninguna circunstancia debe hacer clic en el botón e ingresar datos personales allí.

Otros lectores también están interesados ​​en: