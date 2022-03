Habek en Washington: las acciones de Rusia en Ucrania son “despreciables”

BEl ministro de Economía, Robert Habeck (Partido Verde), acusó a Rusia de ataques “despreciables” contra la población civil ucraniana y amenazó a Moscú con nuevas sanciones. El vicecanciller dijo este martes durante su visita inaugural a Washington que la “desesperación” del presidente ruso Vladimir Putin y su “régimen” es cada vez mayor “para que los ataques a la población civil sean ahora un medio de guerra”.

Esto, dijo Habeck, es “algo, tan horrible como la guerra per se, es totalmente despreciable y ciertamente no suaviza a Occidente en su determinación y acciones”. Los europeos y los Estados Unidos trabajarán en una “nueva asociación de fuerza común”.

Habek planteó posibles nuevas sanciones contra Rusia. Las sanciones económicas y financieras ya impuestas a Rusia ya han tenido un “fuerte efecto”. En el caso de las medidas punitivas, “todavía no se ha llegado al final del camino”.

Robert Habeck se reúne con el representante comercial de EE. UU. Fuente: dpa / Britta Pedersen

“Los ministerios de finanzas y los gobiernos pertinentes están examinando la viabilidad y la razonabilidad de nuevas acciones en el sector financiero. “Siempre debemos tener cuidado de no imponer sanciones que no podamos permitirnos”, dijo Habek. Por lo que no descartó la exclusión de otros bancos rusos del sistema de pago internacional SWIFT.

Durante su visita inaugural a Washington, Habeck se reunió, entre otros, con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. También están previstas conversaciones con la secretaria de Energía de EE. UU., Jennifer Granholm, el comisionado de clima del gobierno de EE. UU., John Kerry, y el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan. Habeck viaja de regreso a Alemania el miércoles.

Otro rechazo a largo plazo a las centrales nucleares

Durante su visita, Habeck reiteró, en su opinión, que extender la vida útil de las centrales nucleares alemanas más allá de fin de año no es una opción razonable. Ese fue el resultado del examen inicial, dijo. Hay muchas razones para esto.

“Una de las principales razones es que estas plantas de energía solo tienen una licencia para operar hasta fines de 2022, y que la nueva licencia debe verificarse por motivos de seguridad”, explicó Habeck. “Este es un procedimiento delicado y estricto en Alemania y declarar, ‘Así que dejémoslo así y tal vez conectemos plantas de energía nuclear cuya seguridad no ha sido probada’, no me parece una derivación sabia”.