“Había Más…”: Qué Circo: Baby Bullshit con Amor y Cruz

Max Kroos y Joachim Löw están unidos por el destino en un único momento de la historia del fútbol. Eso fue hace mucho tiempo y todavía tiene relativamente poca importancia. Pero ninguno de los dos olvidará el tiempo que pasaron juntos. Esto es divertido. Y un poco extraño.

Joachim Löw y Max Kroos tienen mucho en común, al menos en lo que respecta a sus carreras. Tanto el exseleccionador nacional como el exjugador nacional vivieron grandes momentos. Uno es campeón del mundo y el otro es un goleador famoso. El amor se convirtió en un ícono de estilo, una luz brillante que parecía intocable. Kroos era un hombre que amaba el fútbol alemán. Marcó en la Bundesliga y luego por la noche dejó decenas de miles de euros en su taxi. Fueron años difíciles cuando ambos jugaron juntos en el fútbol alemán.

Luego, en algún momento, las cosas se pusieron cuesta abajo para ambos. El entrenador campeón del mundo, Löw, ha devuelto el fútbol alemán al lugar donde lo entrenó con Jurgen Klinsmann en 2004: en el campo. El máximo goleador Kroos deambuló confundido y sin éxito durante sus últimos años como profesional: Wolfsburgo, Unión Berlín, Wolfsburgo, Paderborn. Nunca fue feliz en ningún lugar y, de todos modos, ya no tuvo éxito. Después de eso ya no fue necesario. Cross ya ha terminado su carrera profesional.

“La verdad es …”

Mientras que Löw ha hablado principalmente de los trabajos que no quiere hacer y que nunca se le han ofrecido desde su salida de la Federación Alemana de Fútbol después de una decepcionante Eurocopa en 2021, Kroos intenta ser una estrella de las redes sociales y Max Kroos. Parece que ambos aún no han asumido su salida involuntaria del escenario del fútbol mundial. Desde que sus caminos se cruzaron fatalmente en la selección alemana de fútbol, ​​ahora pueden hablar de tiempos pasados. No unos con otros, sino uno encima del otro. Es un espectáculo de no soberanía y es fascinante verlo. No hay final a la vista.

Kroos jugó 14 partidos internacionales durante la era Loew. Dadas sus cualidades y su tasa de acierto, debería haber habido más. Pero Love y Kroos no encajaban. Y Cross no lo ha olvidado. En un podcast, el jugador de 35 años afirmó recientemente que un incidente antes de un partido internacional en Inglaterra fue la razón por la que no estaba interesado en el Mundial de 2014. En ese momento, Kroos fue captado durante una visita no autorizada de mujeres en su hotel. habitación. Kroos, que anunció el fin de su carrera en activo poco antes de las Navidades de 2023, dijo que el trato que le dio la dirección deportiva de la selección después de aquello fue hipócrita.

Loew, por otro lado, parecía cada vez más distante de hablar de sí mismo y su trabajo en los oscuros últimos años de su reinado de década y media, y respondió con una piel sorprendentemente delgada. Y en Vanity Street, en la misma calle: “La verdad es que no era lo suficientemente bueno”, dijo Loew a Bild. El exprofesional de la Bundesliga ciertamente tenía sus cualidades como jugador. “Pero a veces Max podría haber estado mejor en un equipo tradicional de Uwe Seeler, porque su velocidad y dinamismo en el partido simplemente fueron inferiores a lo necesario”, explicó Löw. Después de todo, querían ser “campeones mundiales de fútbol, ​​no campeones mundiales de póquer”.

“Había más…”

Kroos es una nota a pie de página en la larga y exitosa era de Loew. Löw fue responsable de 198 partidos como entrenador de la selección alemana de fútbol, ​​mientras que Kroos sólo jugó en 14 partidos. Lo más impresionante es el descaro con el que el hombre de 64 años aborda las acusaciones relativamente inofensivas del delantero. Después de todo, al final fue suficiente señalar el título de la Copa del Mundo ganado con entusiasmo. En 2014, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm y Miroslav Klose, apasionados por el fútbol, ​​formaron parte del equipo de la Federación Alemana de Fútbol. Todo fue orquestado por Toni Kroos, una talentosa máquina de bolas que colocó las bolas en su lugar de manera brillante pero confiable. Max Cross no estuvo ausente de este grupo en términos de atletismo. Loew podría haberlo dejado así.

En cambio, Loew incluyó comentarios burlones para futuras conversaciones en su respuesta: “Había una o dos cosas que tal vez podrías decir. Cosas como la que sucedió en el hotel han sucedido antes”, dijo el nativo de la Selva Negra después del apogeo de su mandato. . En el cargo, había abandonado hacía tiempo el papel de entrenador nacional para la representación exterior y la autopromoción, ascendiendo al rango de asesor federal.

Y por supuesto Max Cross, el hombre maldito, también lo notó. “El hecho de que un ex entrenador de la selección nacional que no se caracteriza por salir de su pellejo reaccione de esta manera ante algo como esto realmente lo dice todo”, dijo el campeón del mundo descalificado, que fue utilizado en las eliminatorias para el Mundial de Brasil. “Si no hubiera realmente verdad detrás de lo que dijiste, no lo abordarías de esa manera. Entonces dirías que fue por la actuación. Si él hubiera dicho eso, nadie habría dicho nada. Pero eso es Así es”, afirmó el 97 veces máximo goleador de la Bundesliga. Al margen de un partido de la liga de fútbol, ​​el artista del fútbol se abrió un nuevo campo de actividad: “Me parece un poco irrespetuoso”.

Las críticas de Löw no tenían sentido para él: “Para mí no, porque sé cómo fue. Pero básicamente no tiene sentido decir que no fui lo suficientemente bueno y luego, dos meses más tarde, después del Mundial, decir No fui lo suficientemente bueno.” “. Te invito nuevamente. “Obviamente volví a ser lo suficientemente bueno”.

Kroos ya volvió a jugar en la fase de clasificación para la Eurocopa e incluso envió a la selección alemana a Francia con un gol en la victoria por 2-1 sobre Georgia. Ya no forma parte del equipo de allí. Tras el partido contra Georgia no volvió a aparecer en el campo de la selección alemana, pero en 2021 volvió a representar a Alemania en los Juegos Olímpicos de Tokio.

no ha terminado aún

¿Cuál fue la razón de todo esto, este gran conflicto entre dos personas que perdieron el salto en el tiempo y luego, con el tiempo, simplemente fueron arrastradas fuera del gran escenario? Tal vez sea la picazón común de una espina en tu cuerpo, más pequeña para algunos, más grande para otros porque no puedes sacarla. Si se trata de luchar por la autoridad para interpretar un capítulo de la propia autobiografía, ambos sólo pueden perder. Loew no necesita dar explicaciones, Kroos, ese gran futbolista, era al menos tan respetado por su lucha en el sistema como por sus goles y mascotas. Tal vez sea simplemente una hermosa producción, una gran diversión futbolística en el circo.

Lo que sea: Kross hará más en su podcast “Flatterball”, y ya lo anunció. Puede estar seguro de que pronto Joachim Löw volverá a hablar de trabajos que no le interesan. Entonces seguro que tendremos la oportunidad de volver a hablar de Max Cross. Y Max Cross tiene tiempo de todos modos.