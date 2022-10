¡Hablemos del tema tabú!

Se habla mucho del cáncer de mama en las mujeres. El cáncer de mama en los hombres sigue siendo un tabú. Concepto erróneo: solo las mujeres entienden esto. Es cierto que relativamente pocos hombres desarrollan cáncer de mama, pero esto también es un problema importante. Dado que solo alrededor del 1 % de todos los cánceres en los hombres se remontan al cáncer de mama, hay una falta de investigación y de ofertas de ayuda.



Cada año hay entre 600 y 700 casos nuevos de cáncer de mama en hombres. No parece un gran número, sin embargo, al igual que con el cáncer de mama de las mujeres, una persona con su historia está vinculada a cada número. Y los hombres a menudo no pueden compartir eso porque casi no hay ofertas de ayuda que se dirijan específicamente a los hombres con cáncer de mama. La tasa de hombres que contraen cáncer de mama en comparación con las mujeres es de 1:100.

¿Cómo se ve el cáncer de mama en los hombres?

Esto no es diferente de Cáncer de mama en mujeres. Estos son bultos o endurecimientos visibles en el tejido mamario o detrás del pezón. Otros signos de advertencia pueden ser ganglios linfáticos inflamados en la axila o secreción de líquido del pezón. Cualquier forma de anomalía se debe acudir al médico y aclararla. Y sí, también debería ser para hombres. Revisa tu pecho de vez en cuando.

Cáncer de mama en hombres: ¿qué médico puede ayudar?

El primer punto de contacto es siempre su médico de familia, quien luego la deriva a un especialista en ginecología, como un urólogo o un andrólogo. También es posible una derivación a un centro de cáncer de mama. Desafortunadamente, hay muy pocos especialistas que estén familiarizados con este tipo específico de cáncer.

También hay poca investigación sobre el cáncer de mama en los hombres. Porque Cáncer de mama en mujeres Es una de las formas más comunes de cáncer, con una investigación muy extensa que se está realizando aquí. Estos resultados luego se transmiten a los hombres.

¿Cómo se desarrolla el cáncer de mama en los hombres?

Hasta la pubertad, los senos de niños y niñas son muy similares. Ambos apenas contienen tejido mamario. En las mujeres, esto cambia durante la pubertad y las hormonas sexuales femeninas aseguran el crecimiento del tejido conectivo y adiposo, los conductos lácteos y el tejido glandular. Esto no sucede con los hombres. Pero también tienen menos tejido mamario y los rudimentos de los conductos lácteos. Aproximadamente el 80% de todos los cánceres de mama en hombres se originan aquí.

¿Cuáles son las causas del cáncer de mama en los hombres?

Tanto hombres como mujeres tienen la hormona sexual femenina estrógeno en sus cuerpos, pero está más presente en las mujeres. Pero el cáncer de mama se desarrolla donde está presente el estrógeno. Cuando los hombres tienen niveles elevados de estrógeno, esto puede hacerlos más propensos a desarrollar cáncer de mama.

Un alto nivel de obesidad puede ser causado por una enfermedad hepática o por la ingesta de hormonas. Una mayor exposición a la radiación o un mayor consumo de alcohol también pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama en los hombres.

¡Debemos hablar! Creo que es importante que se hable más sobre este tema supuestamente tabú. Porque si todos habláramos más al respecto, podría salvar vidas en duda. Todos pensamos: esto no nos va a pasar a nosotros. A menudo, este debería ser el caso de los hombres con cáncer de mama, porque muchos simplemente no saben que el cáncer de mama no es solo un problema ginecológico. READ Aumentar el colesterol bueno: 4 consejos

¿Qué factores de riesgo hay?

Además del aumento del consumo de alcohol, una predisposición genética y la falta de ejercicio también pueden aumentar el riesgo. Los testículos no descendidos, la epididimitis o la orquitis también representan un riesgo para que los hombres desarrollen cáncer de mama. La edad también juega un papel importante. Estadísticamente, el cáncer de mama ocurre 10 años más tarde en los hombres que en las mujeres.

¿Cuál es el pronóstico del cáncer de mama en los hombres?

Es un poco peor que el de las mujeres. Hay dos razones para esto: dado que los hombres suelen ser mayores cuando desarrollan cáncer de mama y no se detecta hasta mucho más tarde, el pronóstico en casos individuales lamentablemente puede ser mucho peor. Sin embargo, si el cáncer de mama se detecta a tiempo, los hombres también tienen buenas posibilidades de curarse y sobrevivir.

Hable también con su familia sobre la enfermedad. No olvides a tus hijos. actualmente solo hay Libros infantiles sobre el cáncer de mama. Con las mamás, pero también pueden ayudar a sus hijos a entender.

¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama en los hombres?

Si le informa a su médico acerca de sus síntomas, es probable que lo derive a un especialista. Aquí, como en las mujeres con sospecha de cáncer de mama, se realizan pruebas de imagen. Se le pedirá una ecografía y una mamografía.

Si el resultado está presente, se realiza una biopsia, en la que se toma una muestra de tejido y se examina en un laboratorio. Si se trata de cáncer, se debe extirpar todo el tejido afectado y, a menudo, se extirpan los ganglios linfáticos. Dado que los hombres tienen mucho menos tejido mamario que las mujeres, es posible que deba extirparse todo el seno.

¿Con quién pueden hablar los hombres con cáncer de mama?

El médico debe ser el primer punto de contacto para todas las preguntas médicas. No olvides que el apoyo emocional también es importante. Si quieres compartir ideas con otras personas afectadas, hay Red de hombres con cáncer de mama eV Quién puede proporcionarle conexiones.

No solo para mujeres…

20 mitos sobre la salud: ¿Qué sabiduría es realmente útil?

Fuentes: revista médica alemanaY el Sociedad del Cáncer

Fuente de la imagen: Getty Images / iStock / Getty Images Plus / Rawpixel

