Hace 20 años: Apple revolucionó el mercado de los navegadores con Safari



El navegador Apple Safari cumple 20 años: el 7 de enero de 2003, el cofundador de Apple, Steve Jobs, presentó con orgullo el navegador interno, que se lanzó como versión beta el mismo día. Safari es el navegador más rápido en Mac. El punto “, enfatizó Jobs en ese momento y destacó las posibilidades de más innovaciones. Difícil de imaginar hoy: el navegador estándar en una Mac en ese momento era Internet Explorer de Microsoft, y el gran acuerdo de Jobs con Bill Gates lo había arreglado años antes.

Sin embargo, Internet Explorer 5 también tuvo que luchar con el gran cambio de Apple de Classic Mac OS a Mac OS X y se volvió cada vez más lento, especialmente porque Microsoft no invirtió más recursos en un mayor desarrollo después del lanzamiento de Safari. Solo unos meses después del lanzamiento de Safari, Microsoft descontinuó la versión para Mac de Internet Explorer. En el otoño de 2003, Safari se convirtió en el nuevo navegador predeterminado para Mac OS X, y lo sigue siendo hasta el día de hoy.

Navegador Apple Safari: KHTML en lugar de Gecko

Apple ha confiado en su propio motor desde el principio: hace 20 años, Andreas Beier escribió en Internet: “El motor de renderizado de Safari se basa en KHTML, la biblioteca HTML de escritorio de KDE, que proviene del mundo Linux. KHTML es compatible con HTML4 y admite hojas de estilo en cascada (CSS, por sus siglas en inglés) de DOM, Java y JavaScript, etc. Según Jobs, Apple ha mejorado aproximadamente la mitad del código, algunas de manera significativa. Las partes del código desarrollado deberían continuar fluyendo hacia el proyecto de código abierto hoy. bromeó con Microsoft, “Algunas personas tienen un problema con El software es de código abierto. Creemos que es genial”.

La decisión de Apple de usar KHTML como base para WebKit fue muy controvertida en ese momento, y los desarrolladores del motor Gecko, particularmente Mozilla, sintieron que estaban siendo invadidos. El desarrollador jefe de Safari de Apple justificó la decisión de no utilizar el motor Gecko señalando la velocidad y la delgadez del código KHTML.

Safari para Windows – temporalmente

Sorprendentemente, Apple trajo Safari y WebKit a Windows en 2007, pero perdió interés después de unos años y descontinuó la versión de Windows del navegador. En ese momento, Safari había hecho su gran avance en una plataforma completamente diferente: el iPhone. Safari no solo es el navegador estándar preinstalado e indeleble que existe, sino que WebKit sigue siendo obligatorio hoy en día: otros fabricantes de navegadores tienen prohibido usar sus propios motores, y Chromium o Gecko no están permitidos en iOS. WebKit es la base de Chrome, Firefox y todos los demás navegadores de iPhone y iPad. Esto ha sido duramente criticado por los desarrolladores web durante años, y Apple aún no se ha echado atrás.

Una vez más: Safari se lanzó como versión beta pública para Mac OS X el 7 de enero de 2003.



Sin embargo, la Ley de Mercados Digitales debería obligar al grupo a permitir otros motores de navegación para iOS, al menos en Europa. En cualquier caso, la nueva competencia podría convencer a Apple de desarrollar WebKit más rápido.

navegador popular

Safari es muy popular entre los usuarios de Mac. El navegador es relativamente rápido, económico y está bien integrado en el sistema operativo, pero no ofrece la gama completa de soporte y compatibilidad que ofrece Google Chrome. A veces hay problemas al ejecutar aplicaciones web más complejas, aunque Apple ya ha anunciado mejoras aquí. Por ejemplo, las aplicaciones web deberían poder enviar mensajes push a los iPhone por primera vez este año.

En primavera, los desarrolladores de Apple respondieron objetivamente a las crecientes acusaciones de que Safari es “el nuevo Internet Explorer” y exigieron información específica sobre qué problemas abordar primero. Apple también parece estar tomando en serio las quejas sobre los parches poco convincentes para las vulnerabilidades de WebKit: al menos en macOS 13 e iOS 16, la compañía ahora también puede proporcionar mejoras de seguridad fuera del sistema. El próximo gran lanzamiento de Safari llegará en otoño con iOS 17 y macOS 14.







