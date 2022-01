La verdad detrás de tal entusiasmo es tan compleja y deprimente. El talentoso experto latinoamericano Hannes Bahrmann -autor de libros profundos sobre revoluciones fallidas en Cuba, Nicaragua y Venezuela- ha realizado una destacada labor educativa en su libro “Rattennest. Argentina und die Nazis”. Según su tesis certificada por los hechos, los nazis no eligieron de ninguna manera el estado de Río de la Plata como refugio, sino que la dirección argentina hizo todo lo posible para atraer a quienes lo hicieron. Llamado Tercer Reich.

Esto se puede explicar por la historia de Argentina: una comunidad de inmigrantes, sobre todo por las masacres de los pueblos indígenas que vivían allí y esos afroargentinos, ex esclavos, cuyos servicios fueron felizmente utilizados en la lucha. Contra el poder colonial español. Argentina no solo adquirió controles e incluso un sombrero afilado de los militares prusianos, sino que también importó ideas dudosas a principios del siglo XX: eugenesia, estudios pseudoeducativos sobre “investigación racial”, “cautiverio” y similares.

Los criminales nazis que abandonaron Europa después de la Segunda Guerra Mundial (el médico del campo de tortura Joseph Mengele y el organizador del Holocausto Adolf Eichmann fueron los más importantes), por lo que encontraron una mezcla intelectual y personal en Argentina que no podía ser más barata. No, muchos de ellos no tenían que ser cazatalentos, pero pudieron ascender oficialmente. El presidente argentino Juan Domingo Perón, quien se convirtió en el gran populista de derecha en 1946, financió sus proyectos sociales con bombas y soñaba con crear la “Crítica de la globalización” Avant La Letter. Su país es económicamente autosuficiente. En la retorcida lógica del general, los alemanes nazis tuvieron que ayudarlo con esto porque eran naturalmente eficientes y estaban bien informados.