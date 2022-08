Harry Winford: Por qué Jungle Camp le salvó la vida | entretenimiento

¿El campamento en la jungla es bueno para la salud? Al director de adoración Harry Wiggenford (73) La respuesta es clara: ¡Sí!

El hombre de 55 años participó en la segunda temporada de “I’m Famous – Get Me Out of Here!” En 2004. Como todos los demás candidatos, Wijnvoord tuvo que someterse a un examen médico de antemano, y resultó que tenía una enfermedad crónica: diabetes.

Sobre la coincidencia que cambió su vida, Wijnvoord le dijo al médico de televisión Dr. Johannes Wimmer en el nuevo programa ARD “Leichter Leben”.

“No sabía que era diabético y que tenía presión arterial alta”, el precio es caliente-Director Wijnvoord: “Esto se determinó en esta fecha de proyección para asegurar el fracaso de la película”.

Su padre también tenía diabetes. “Él murió finalmente por eso también, a la edad de 70 años”, dijo Wijnvoord.

A principios de marzo, Harry Winford y su esposa Iris se casaron por segunda vez. Foto: Alianza Fotográfica / Eventpress

Sin embargo, el medio estuvo a punto de campamento en la jungla No tomó precauciones. “No tuve síntomas, ni mareos, mis ojos no se ennegrecieron, no sudé. No sentí nada, no lo sabía”.

Hoy es tres años mayor que su padre. “El campamento en la jungla básicamente me salvó la vida”, dice Wijnvoord.

2022 es su año: después de más de 20 años, Wijnvoord (a la derecha con Thorsten Schorn) celebra el regreso de su exitoso programa “The Price is hot” Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Dado que el mediador quería participar en el campamento de la selva a pesar de la enfermedad, un diabetólogo lo trató de inmediato. En seis semanas logró bajar su nivel de azúcar en la sangre.

Desde el diagnóstico, el presentador de “The Price is Hot” ha estado tratando de comer menos carbohidratos y no comer harina de trigo. Sin embargo, le resulta difícil renunciar al cien por cien al placer. Esto hace que ir al médico sea aún más importante: Wijnvoord se hace chequeos regulares, mide sus niveles de azúcar y toma medicamentos.

Por cierto, abandonó voluntariamente el campamento de la jungla después de once días. El azúcar no, la digestión era su problema: los frijoles y el arroz le dificultaban las cosas al supervisor.

