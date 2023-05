Hay cinco cosas que una persona puede hacer para protegerse

Página principal consumidor

de: estela henrich

Un estilo de vida poco saludable aumenta el riesgo de sufrir un infarto. Pero el peligro se puede prevenir, explica el médico.

Saeki – Los que viven sanos viven más – como dice el refrán. Pero vivir sano no es tan fácil. Muchas personas comen demasiado o muy poco, no hacen suficiente ejercicio y se sientan durante horas frente al televisor o la computadora. Comer papas fritas o chocolate no necesariamente ayuda a la salud, ni beber refrescos o una botella de cerveza. Cualquier cosa menos un estilo de vida saludable. Según la opinión unánime de los médicos, esto también aumenta el riesgo de que las personas sufran un infarto. Michael Bohm, director de la Clínica de Enfermedades Cardiovasculares y Medicina Interna de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Saarland, recomienda que las personas mayores y jóvenes sigan cinco reglas en la vida cotidiana para proteger mejor su corazón.

Ataque al corazón: cinco consejos para reducir su riesgo

Más de 300.000 personas sufren un infarto en Alemania cada año. Así lo informó el Centro Alemán de Investigación Cardiovascular (DZHK). Según el cardiólogo Bohm, ni siquiera tiene que llegar tan lejos. Bohm explicó en una entrevista que los pacientes también pueden tomar muchos pequeños pasos para proteger sus corazones antes de que desarrollen una enfermedad cardíaca o una arritmia. Focus.de. El cardiólogo brindó consejos útiles que todos pueden incorporar fácilmente a sus vidas.

Cinco consejos para reducir el riesgo de infartos:

Dejar de fumar. Movimiento: Estos también pueden ser pequeños movimientos en la vida cotidiana. subir escaleras, caminar de un lado a otro en el espacio; De pie y moviéndose en el teléfono en lugar de sentarse. Caminar a paso ligero ayuda: preferiblemente dos veces al día durante 15 minutos. Coma una dieta “equilibrada”, no unilateral. Controle regularmente sus niveles de colesterol y presión arterial con su médico de cabecera.

Un ataque cardíaco ocurre cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente sangre y oxígeno. Más de 300.000 personas sufren un infarto en este país cada año. (imagen icónica) © Isai Hernandez / imago

Reducir el riesgo de ataques cardíacos: mantenerse alejado de fumar por el resto de su vida, en varios pasos pequeños

El Dr. Michael Bohm aconseja a los fumadores en particular que no abandonen la lucha por una vida libre de humo. Según el DZHK, fumar es un factor de riesgo comprobado para la enfermedad cardiovascular. El Centro Federal de Educación para la Salud brinda consejos útiles en su sitio web sobre cómo los fumadores pueden dejar de fumar. Smoke-free-info.de. Además, las personas deben hacer más ejercicio en su vida diaria para compensar su trabajo de escritorio. Cada paso, por pequeño que sea, es el camino correcto hacia una vida saludable. Puede ayudar no hacer ejercicio: aparcar el coche lejos, subir las escaleras, dar un paseo con los amigos en lugar de quedar en un café, pero también andar en bicicleta cuando hace buen tiempo o andar en bicicleta deportiva.

Los estudios actuales de DZHK muestran que incluso un poco de ejercicio en comparación con ningún ejercicio puede marcar la diferencia. Así que no tiene que ser un trote regular de 30 minutos. Incluso una caminata diaria corta, en la que se camina a paso ligero durante siete u ocho minutos, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 20 %, según el DZHK. Incluso el cardiólogo Baum recomienda el doble de tiempo con 15 minutos de diferencia.

La causa de un infarto Uno o más vasos sanguíneos del corazón (la arteria coronaria o los vasos coronarios) se estrechan severamente o se bloquean por completo durante un ataque al corazón. En la mayoría de los casos, la enfermedad coronaria, es decir, los depósitos de placa en las arterias coronarias, es la causa del infarto. Los depósitos en las paredes de los vasos sanguíneos se abren, las plaquetas se acumulan y se forma un coágulo de sangre que bloquea los vasos sanguíneos. Otras causas, como los espasmos de las arterias coronarias, son bastante raras. (fuente: DZHK)

Reducir el riesgo de ataques cardíacos: una dieta bien balanceada puede ayudar

El corazón está especialmente feliz cuando hay muchos productos integrales, verduras y frutas en la mesa. DZHK informa que también es beneficioso comer menos carne y, en su lugar, comer pescado con regularidad y, si es posible, elegir grasas vegetales en lugar de grasas animales. Un terapeuta nutricional explicó qué cambios en la dieta realmente ayudan. Nadie debe regañarse a sí mismo para proteger sus corazones. El “equilibrio” es la clave. Según el cardiólogo Bohm, quienes se apegan a esto están haciendo “muchas cosas bien”.

Böhm también recomienda controles importantes, como controlar los niveles de colesterol y la presión arterial. A partir de los 35 años, toda persona en Alemania tiene derecho a una revisión médica con su médico de cabecera cada tres años. Si los valores son demasiado altos, según Ayude a la Fundación Alemana del Corazón a beber menos alcohol y reducir el consumo de sal. Reducir el estrés en la vida diaria también puede disminuir la presión arterial.