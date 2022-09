‘TV que genera energía’: Tajischaw enamora a los estafadores | Política

Este invento cambiaría el mundo…

En su sitio web, Tageschau presentó el viernes una supuesta sensación tecnológica: “TV que genera energía en lugar de consumirla”.

El televisor funciona con ondas de radio, por lo que no necesita un cable de alimentación. Y no solo esto: “Incluso si el televisor está apagado, otras cosas pueden recibir electricidad a través de él”. Luego, el televisor se convierte en un “dispositivo microsónico que genera energía”.

La reportera del estudio ARD en Johannesburgo anunció su contribución en Twitter con las palabras: “Sin cable, sin radiación adicional, sin emisiones, sin consumo de materias primas. Parece ser parte de la solución a la crisis energética”.

Problema: suena demasiado bueno para ser verdad, y lo es.

Maxwell Chikombotsu, el presunto inventor, que detalló su palabra en el artículo de Tageschau, no es un extraño: hace años presentó un automóvil eléctrico que supuestamente no necesitaba cargarse porque funcionaba con ondas magnéticas y radiofrecuencias hasta que un sitio lo puso a la venta. por $499. The Associated Press y otros observadores de hechos han expuesto el “sentido” como noticias falsas.

¿No sabía eso el autor de Tajischaw? ¿Nadie más en el equipo editorial de Tageschau se dio cuenta de “Sensación científica” antes de que se publicara en línea? BILD solicitó un NDR, pero no recibió una declaración a corto plazo.

En esta publicación, Maxwell Chikombotsu explica: “La televisión de alguna manera usa energía verde, renovable y gratuita. Sin emisiones, sin consumo, sin materias primas. Utiliza ondas de radio y las convierte”.

Pero la autora de “Tagesschau” no solo parece convencida de la invención, sino que se ocupa de la historia que no recogió solo porque vino de África. Un milagro de la televisión podría resolver muchos problemas en todo el mundo si un inventor pudiera hacer oír su voz, Tagesschau quiere que creas.

Deutsche Welle (también por derecho consuetudinario, pero no financiada con los derechos de licencia de transmisión, sino con los impuestos) se hizo cargo y gestionó la contribución con las palabras: “Esta es una gran idea que ya se está implementando. Pero aún no se ha popularizado. La inventor se queja de que esto también tiene que ver en parte con mucho racismo”.

“La invención podría sentar un precedente, pero se presta poca atención a las innovaciones de Sudáfrica”, lamenta la autora en su aportación. Las ideas de Chikombutsu pueden tener mucho éxito. Sin embargo, en gran parte de Europa ni siquiera se escucha”, escribe el autor.

Chikumbutso quiere “hacer que su televisión inalámbrica (…) sea accesible para la población rural” en África. Además: “Los científicos de Europa aún tienen que verificar su invento. Sin embargo, Maxwell cree que también sería atractivo para el mundo occidental, por ejemplo, para Alemania”.

Chicombutsu inventó algo más: “Las luces de las calles que ya no funcionan con energía solar sino con ondas de radio, otro invento de Chikomputzu. Ya están brillando en México y América del Norte”.

Investigadores de los EE. UU. Confirmaron que la invención realmente funciona, “Tageschau” permite decir al supuesto inventor en el artículo. “Pasó mucho tiempo arreglándolo, combinando materiales disponibles localmente en Zimbabue y haciendo que investigadores de EE. UU. probaran todo. Habrían confirmado que realmente funcionaba”.

Horas después de que su contribución fuera publicada en línea y ya había muchas burlas y críticas, la autora de Tageshaw admitió en Twitter: “A pesar de todas mis consultas, no he podido contactar a científicos de los Estados Unidos que, según Maxwell Chikombotsu, ha examinado su supuesta invención y debe ser verificada… y afirma que quiere desarrollar eso. Así es como debería haberlo dicho en el tuit”.

La publicación ya no estaba disponible en el sitio web de Tagesschau el viernes por la noche. El diario NDR explicó: “Después de la publicación recibimos críticas al texto, se las pasamos al autor. El autor revisa la información y nos pide que no contactemos con el artículo. Cumplimos con esta solicitud”. El texto “proviene de una presentación estándar de ARD Radio Reporters”.

El autor del artículo proviene de SWR, All People’s Foundation Quién salvará ahora al nuevo jefe de ARD, Kai Gniffke.