Haz clic para protegerte del resfriado y la gripe

Fahmarnes Tageblat salud

de: Barra de tiro Natalie Hall

el presiona divide

Los pulmones son uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. De esta forma se pueden fortalecer y proteger, especialmente durante la estación fría.

A medida que el clima se vuelve más frío y más cálido, esto se vuelve más o menos evidente a través del sistema respiratorio, y Los pulmones también pueden resultar especialmente irritados y atacados. Convertirse en. Ahora es importante no sólo protegerse de los virus, sino también fortalecer el inevitable órgano para respirar y vivir.

Protege y fortalece tus pulmones: entrena tu flexibilidad antes de la temporada de frío

Los resfriados no son infrecuentes en la estación fría. De esta manera podrás proteger tus pulmones. © imago

Si quieres fortalecer tus pulmones, debes desafiarlos. Esto es lo que dijo el Dr. Jens Becker, miembro de la junta directiva de la asociación regional Hamburgo/Schleswig-Holstein Asociación Federal de Medicina Pulmonar, del Sueño y Respiratoria e. V. (BDP)Contrarrestar construir.de. Esto significa que debes trabajar para entrenar tus pulmones antes de que llegue la temporada de frío.

No se pierda nada: encontrará todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

El médico explicó: “Para evitar infecciones naturales como el resfriado común, puedes fortalecer tu sistema inmunológico”. Esto incluye, por ejemplo, visitar la sauna, hacer ejercicio al aire libre, pero también una dieta rica en vitaminas y nutrientes. Con un estilo de vida saludable eres menos susceptible a los resfriados. “Uno tiene que [die Lunge] Entrena como un músculo, es decir, respira profundamente y de vez en cuando te quedas sin aliento mediante la actividad física. Lo mejor al aire libre”.

Consejos contra patógenos que causan enfermedades. Aún puedes protegerte bien contra los patógenos usando desinfectantes, manteniendo una distancia adecuada y usando una mascarilla en el transporte público o en las tiendas.

Más consejos para unos pulmones sanos: calor, duchas de contraste y bebida

Cuando el sistema inmunológico se fortalece, los pulmones no son atacados fácilmente por virus y otros patógenos. Para fortalecer el sistema de defensa natural del cuerpo, puedes tomar algunas medidas antes de la temporada de frío. El sistema respiratorio y los pulmones sólo se pueden entrenar mediante ejercicio al aire libre. Además de las sesiones de sauna, alternar duchas con agua fría y caliente también debería ayudar a fortalecer el sistema inmunológico.IDENTIFICACIÓN – El mundo médico recomienda la medicina preventiva.

Consejo adicional para protegerse de los gérmenes Respirar por la nariz es más saludable que respirar por la boca. En este sistema respiratorio el aire se limpia, se calienta y se humedece y es menos irritante para los pulmones que respirar aire que fluye sin filtrar a través de la boca hacia el órgano.

Básicamente, hay que tener cuidado de mantener el cuerpo, especialmente los pies, caliente, porque un cuerpo frío tiene menos defensas contra los patógenos y, por lo tanto, es más vulnerable.

Además, generalmente se aplica lo siguiente: bebe lo suficiente. En los días fríos y cuando el aire es cálido, además de agua, también se recomienda té para mantener las mucosas sanas e hidratadas.

Apoyo a la función pulmonar: cómo puede hacer que su función pulmonar funcione bien

Además de tomar medidas preventivas contra los resfriados, conviene cuidar la función pulmonar durante todo el año. Esto incluye, por ejemplo, no fumar. alto Focus.de Está presente en el 90 por ciento de todos los casos. El tabaquismo en el cáncer de pulmón es un desencadenante de la enfermedad, lo que provoca síntomas típicos. Cualquiera que evite los cigarrillos está protegido de enfermedades graves.

No sólo humo, sino también polvo fino y gases de escape. Nocivo para los pulmones. Si vive en una ciudad más grande, debe asegurarse de darle a sus pulmones suficientes “descansos para respirar”. Podrían ser unas vacaciones en la montaña o simplemente tener suficientes plantas de interior en el apartamento para purificar el aire. Además, el polvo debe aspirarse con regularidad, ya que si se deja durante semanas también puede llegar a los pulmones.

Estos virus y bacterias nos enferman Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.