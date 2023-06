“He estado sufriendo desde que me infecté con Corona hace 350 días”.

Queridos amigos, Nuestro lector en realidad no le tenía miedo a Corona. Estaba en muy buena forma, trabajaba como instructora de deportes al aire libre y manejaba su vida con tres hijos. Cuando el virus llegó a su familia, los niños lo tomaron bien, pero ella estuvo muy enferma durante unos 10 días. Pero eso no fue nada comparado con lo que sucedió después: largo covid. Ha estado enferma durante 350 días y tiene problemas para hacer frente a su vida diaria. Aquí nos lo cuentas.

Viviendo con Long Covid: Es casi imposible cuidar de una familia

350 días… 350 días de no sentirme bien. Han pasado 350 días desde que me infecté con Corona. Había decidido no tener que celebrar mi aniversario. Pero una cura milagrosa parece imposible en poco tiempo.

Solo tengo 43 años he estado en la mejor forma y soy profesional, mi trabajo principal es por cuenta propia y doy clases de deportes al aire libre. Bien entrenado todos los días al aire libre, verano e invierno. Para ser honesto, no tenía miedo de enfermarme, me preocupaban mis padres y las personas con enfermedades crónicas.

Luego me golpeó a principios de febrero con los niños. Lo tomaron bien mientras estuve realmente enfermo durante diez días. Después de eso, se dice que pasarán algunas semanas más antes de que vuelvas a estar realmente en forma.

Después de la enfermedad de la corona, mi condición empeoró

Desafortunadamente, después de algunas semanas, mi condición empeoró. Hasta el apogeo de la primavera/verano, ya no podía seguir con mi trabajo en el gimnasio y en la oficina, y mucho menos subir las escaleras o vaciar la habitación.

A menudo me acuesto en la cama por la tarde: mis tres hijos se quedaron solos o se quedaron con sus amigos. Aquí también, afortunadamente, ya son lo suficientemente independientes a la edad de 6, 8 y 11 años. En las pocas lecciones deportivas que pude dar al principio, o los seguía en la scooter o teníamos que parar en el estacionamiento. de trotar en el parque porque ya no podía caminar.

Esta sensación de impotencia durante y después de las visitas al médico era aterradora. Nadie sabe cómo ayudarme. Tengo que ir a un neumólogo y a un neurólogo para registrarme en la Sala Larga de Covid en el hospital. Solo pude obtener una cita con un neumólogo a través de conexiones, y hasta el día de hoy nunca he visitado a un neurólogo.

¿Estación larga de covid? Enormes tiempos de espera

En la clínica de nuestra ciudad, donde se construye la sala Long Covid, solo puede registrarse por correo electrónico. Seis meses después recibí una respuesta de que podrían pasar otros tres meses antes de que pudiera conseguir una cita.

Ahora puedo considerarme afortunado, al menos en este sentido, de ser un excelente médico general. Ella simplemente no se dio por vencida, me inscribió en una estación de LC en la próxima ciudad más grande, donde encontré un lugar para quedarme en tres semanas. Hizo todas las llamadas para discutir mi cuadro clínico.

Todavía recuerdo estar sentado con ella en el punto álgido de la enfermedad, completamente desesperado. Ni siquiera podía agacharme por el dolor, agotador físicamente. Volvió a sacarme sangre y luego me trató por herpes zóster interno. Este fue el primer pequeño éxito.

Medicamentos que solo alivian los síntomas pero no los curan

Si era realmente herpes zóster o no, los síntomas y el dolor lo indicaban, no me importaba, porque lo hacía aún más soportable. En una escala de dolor del 1 al 10, yo tenía alrededor de 10, y luego, de vez en cuando, volvía a haber días mejores. Cuando estaba en su peor momento, solo podía pasar el día con cinco o seis tabletas de Ibu 600. Sé que esto fue una carga demasiado grande para mis otros órganos.

En la estación de LC en la que me ingresaron, tenía sentimientos encontrados. Nuevamente, no hubo ayuda ni alivio, pero mi cuerpo entero fue escaneado. Corazón, pulmones, resonancia magnética, tomografía computarizada, ECG a largo plazo, todo hecho. Físicamente se me consideraba saludable.

Clínica del Dolor para facilitarme el día a día

LC me admitió en la clínica ambulatoria del dolor. Una vez más, conducía 100 millas a la semana para recibir terapia. Aquí estaba tomando medicamentos, pastillas para el dolor de nervios, pastillas para las palpitaciones del corazón (la frecuencia cardíaca en reposo sigue siendo 90-120), y me quedé dormido. Protector de estómago. Fisioterapeuta. esa rosa

De nuevo pude trabajar razonablemente bien, hacer las tareas domésticas más básicas y cuidar de mis hijos. Pero todo después de las 2 de la tarde se volvió incómodo, manejando lo básico solo porque estaba tan exhausto y cansado que tenía momentos incómodos al volante.

Agotamiento y presión en el pecho

La mayoría de los pacientes reportan fatiga, incluida la presión en el pecho. Para mí, la presión se extendió, y aún lo hace, por toda el área del pecho, tanto por delante como por detrás. Es difícil respirar, es una agonía toser y me siento mareado todo el tiempo si me levanto demasiado rápido o subo las escaleras demasiado rápido.

Desde la enfermedad, ya no puedo usar sostén y la presión me está volviendo loca. Encontré mis lapsos de memoria realmente malos. Como el alzheimer pero cuerdo. A veces estaba en una situación en la que no tenía idea de lo que se decía hace 5 minutos. A veces desde el día anterior. Y ahora no como todo el mundo sabe, cuando olvidas algo y alguien te lo dice y luego te acuerdas.

foto: pixabay.com

No, estas cosas no estaban en mi cabeza. Y empiezas a dudar de tu cordura. Afortunadamente, estos abandonos fueron relativamente raros. Lo que tengo desde hace mucho tiempo es un tic o tic en el ojo. Especialmente las manos. En cierto modo ya no podía escribir porque me temblaban las manos. O café batido de una taza.

Corona, divorcio, covid largo

Ahora estoy divorciada del padre de mis tres hijos y tengo que ver cómo puedo llegar a fin de mes. Cualquiera puede imaginarse que la presión era abrumadora y yo no ganaba dinero en mi trabajo por cuenta propia. Estaba realmente conmocionado como trabajador por cuenta propia durante Corona.

Sé que la enfermedad me puso en un estado de estrés mental: también estaba en proceso un divorcio, había que liquidar los bienes comunes y nos mudamos dos veces en el espacio de seis meses. Y a pesar de que conocí a una nueva pareja y estoy muy feliz, todavía me enfermé.

En noviembre detuve todos los medicamentos durante la noche; no hubo mejoría, había dolor básico, todos los días, las 24 horas del día. Fue soportable durante las primeras semanas, hasta que me enfermé como todos a principios de diciembre. Desde entonces ha vuelto a ser tan malo que mi médico me recetó pastillas de nuevo.

Todavía extraño del 30 al 30 por ciento

Bueno, ¿dónde estoy ahora? Diría que todavía extraño entre un 20 y un 30 por ciento. Lo único que realmente ayuda es mi increíble fisioterapeuta, a quien veo dos veces por semana. Trate de relajar la fascia en el área del pecho y alrededor del plexo solar. Es lo único que me trae consuelo. La mayoría de las veces puedo describirlo muy bien ahora. ¿Qué puedo hacer?

Tengo que trabajar para mantener nuestras vidas en marcha. Es por eso que algunas personas pueden no haber notado que estaba tan enferma. Pero cuando tienes que tomar un analgésico solo porque un niño está en un partido de fútbol, ​​puedes ver la gravedad de la situación.

Lentamente vuelve a la vida – con el mínimo esfuerzo

Incluso hoy, es importante que me esfuerce. La semana pasada jugamos a ponernos al día con los niños. Tuve que parar después de la primera carrera porque no podía respirar y mi corazón estaba acelerado. Y estos son momentos en los que prefiero gritar de dolor que tener que soportar.

Espero que este dolor constante desaparezca. Ya no estoy restringido en mis actividades. No más dormir por la noche con dolor y tener que levantarse con dolor por la mañana. Y esta investigación continúa ayudando a los afectados por Long Covid”.