‘Heart for Children’ 2022: La Gran Noche de Fiesta ya está en vivo aquí Noticias

El campeón mundial de boxeo Wladimir Klitschko, de 46 años, recibió el premio Golden Heart, que dijo que aceptó en nombre de todos los que ayudan a las personas necesitadas en Ucrania:

Los niños en Ucrania tienen corazón, todos tienen corazón. Gracias a todos, no solo en Ucrania, que están cuidando a estos niños. En las peores circunstancias posibles debido a la guerra en curso. Soy el representante de todos los asistentes en el estudio. A todos los que están sentados aquí. Quién está de servicio en Alemania y ayuda. que recibieron refugiados. Este ataque bárbaro, genocidio, debe ser condenado en los términos más enérgicos. ¡Espero que los niños no se despierten de la alarma de bomba! (…) Por favor, no pares. Sigue donando.