¡Jane Fonda ya no necesita quimioterapia! “El mejor regalo de cumpleaños jamás” | entretenimiento

¡Qué alivio!

La leyenda de la actriz Jane Fonda, de 84 años, puede esperar un regalo de cumpleaños anticipado: la ganadora del Oscar anunció el miércoles, pocos días antes de cumplir 85 años: su cáncer ha bajado tanto que puede suspender la quimioterapia.

“Me siento tan afortunada, tan afortunada”, escribió. funda en su blog en Internet. Fue recién en septiembre que la actriz anunció que le habían diagnosticado linfoma de Hodgkin.

Jane Fonda en 1968 en uno de sus papeles religiosos: “Barbarella”. Foto: Mario Torrisi/Dr.

Incluso entonces, ella estaba “feliz” porque es una forma de cáncer tratable “muy bien” que tiene una alta tasa de supervivencia.

En una nueva publicación de blog titulada “El mejor regalo de cumpleaños”, Fonda agradeció a todos los que le enviaron “buenas ideas” en los últimos meses. La última quimioterapia fue “difícil”.

Flashback: Fonda se infecta repetidamente con la enfermedad común. En 2010, le diagnosticaron cáncer de mama y se sometió a una cirugía exitosa. En 2018, le extirparon un tumor precanceroso del labio. Luego en septiembre de este año linfoma.

Fonda nunca perdió su optimismo. Hace unos meses le dijo a BILD am SONNTAG: “Sería una tonta si no estuviera orgullosa de mí misma. Pero sería aún más tonta si me tomara en serio. Si muero mañana, sé que he tuvo una vida maravillosa”.

Hija de la estrella de cine Henry Fonda y hermana de Peter Fonda, es más conocida por películas como Klute (1971) y Coming Home (1978), por la que ganó un Premio de la Academia.

También es conocida por su compromiso contra la Guerra de Vietnam y sus programas de acondicionamiento físico. Recientemente, se ha dedicado cada vez más a la protección del clima.